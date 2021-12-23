2022瘋搶伺服器 雲端造市快速崛起

【文／吳旻蓁】

過去一年受到長短料的影響，伺服器供應鏈也被迫減緩出貨，不過這樣的情況即將逆轉，研究機構就預估，在內容服務供應商瘋狂擴張，2022年伺服器產值有高個位數的成長力道！

根據Bloomberg估算，今年全球前七大雲端內容服務供應商（ＣＳＰ）資本支出年增十七．三％，達一二九六億美元，而二○二二年仍將維持十三．六％的成長力道，金額上看一四七二億美元。其中又以Meta成長力道最為強勁，資本支出將由今年的一九○億美元提高至明年的二九○億至三四○億美元，年增達五三～七九％，優於市場預估的二三○億美元；微軟雖因過往的高成長使基期墊高，但明年仍有望年增十五％以上，Google亦有十％以上幅度。而ＣＳＰ大廠之所以持續擴大資本支出，背後的關鍵就在於：大數據的傳輸需求。

雲業者加大資本支出

當今，全球正處於５Ｇ網路快速建置的成長期，人工智慧（AI）、雲端運算（Cloud Computing）、大數據（Big Data）等技術迅速發展，從影視串流、智慧家電／工廠、物聯網、車聯網到政府與企業的電子系統等，各種數據、即時資料不斷被創造及累積，推升資料量迅速成長，並使資料中心的擴張、升級、調整與優化成為必須。根據ＩＤＣ先前預估指出，二○二○到二五年間，數據量將以二四％的年複合成長率增加，預計二五年將成長至一六三ＺＢ（Zettabyte，一ＺＢ等於一千億ＧＢ），此數據是一六年的十倍。

此外，由於疫情帶來的新常態，促進多數產業更加快數位化腳步，也挹注全球對資料中心需求水漲船高。值得注意的還有涵蓋雲端、5G、AR/VR、AI及區塊鏈等技術，並被視為是下一世代網際網路的「元宇宙」（Metaverse）。近來，各大ＣＳＰ業者接連著手布局元宇宙相關應用，不僅臉書直接改名Meta、宣布轉型元宇宙公司，包括Google、亞馬遜、微軟、騰訊、字節跳動等亦積極布局。

這是因為元宇宙的基礎設施產業除了半導體、５Ｇ相關的網通、電信運營商之外，雲端資料中心亦將在ＣＳＰ業者提供更多、更全面的虛實整合應用服務之下，扮演關鍵核心角色之一。專家解釋，因為元宇宙中包括各種特效、語音、虛實融合等體驗都需要強大的資料中心快速處理大量的資訊、數據，且要能即時回饋；此外，資料中心也是人工智慧、資料分析、高效能運算的基礎。由此可見，資料中心是建立元宇宙的基本配備，這也是Meta大舉資本支出的主要原因。

白牌伺服器市占率成長

隨著全球雲端資料中心需求動能延續，內外資、研究機構也紛紛點名看好伺服器產業可望成為明年的熱點投資標的。雖然今年伺服器出貨飽受缺料所壓抑，不過根據TrendForce最新報告表示，基於目前情境來看，伴隨著物料情況正逐季緩解，加上英特爾Sapphire Rapids與AMD Genoa雙平台導入市場，預期將帶來一波換機潮，因此明年整體伺服器市場出貨量年增率可達五到六％，其中，白牌伺服器（ODM-Direct）的年增率亦可望挑戰十五％。