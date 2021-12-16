快訊

羽球世錦賽／戴資穎6度挺進8強 下輪戰辛德胡破魔咒

央行利率「連七凍」！再出手打炒房 推第四波房市管制

顯卡緊缺 板卡廠獲利大成長

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

加密貨幣熱潮帶領下，導致顯示卡供不應求，緊缺情況短期看不到緩解跡象，導致價格節節高升，技嘉、華擎與撼訊等板卡廠股價輪番走出一段漲勢。

今年以來，顯示卡需求遠遠大於供給，市況供不應求，使得價格節節高升，不僅讓技嘉、微星、華碩、華擎、承啟、麗臺與撼訊等板卡廠股價輪番走出一段漲勢，也讓各廠商皆繳出亮眼的獲利成績，有許多廠商更指出，顯示卡價格在第三季達高峰後開始持穩在相對高檔，價格大約落在四○○美元，且整體緊缺情況短期看不到緩解跡象，認為將可延續至明年上半年。

顯示卡能有如此強勁的需求，並非空穴來風，有一大部分的原因來自於「加密貨幣」推升的挖礦熱潮。

加密貨幣備受熱議

以比特幣（Bitcoin）為首的加密貨幣，價格在今年以來持續飆漲，在十一月上旬更是一舉突破六．八萬美元高點，帶領加密貨幣總市值突破三兆美元，掀起讓市場難以忽視的一股資金浪潮，即便在這一年當中，利空消息頻傳，導致上下波動劇烈，不過，加密貨幣的市場受到越來越多國家及各企業的認同已是不爭的事實，再加上近期元宇宙及ＮＦＴ題材等商機，帶動加密貨幣成為時下熱門議題。

根據外媒報導，加密資產借貸平台BlockFi在十月份進行一項名為「老實說：快樂假期（Happy HODLdays）」調查發現，有部分美國人會將加密貨幣作為節日禮物送給親人，其中，龍頭比特幣為送禮首選，受歡迎程度高達七五％，之後才是狗狗幣（Dogecoin）和以太幣（Ethereum）；調查也顯示，Ｚ世代和千禧世代會以加密貨幣展開家庭對話，顯示出加密貨幣已然成為家庭餐桌上的熱門話題。與此同時，新加坡加密貨幣交易平台「Crypto.com」在澳洲也進行了類似調查，有四分之一的澳洲用戶打算在今年聖誕節為親人購買加密貨幣當禮物。

體育圈也瘋狂

除了成為家戶熱烈討論的議題之外，加密貨幣的風潮也吹進運動界，負責湖人隊主場館營運的安舒茲娛樂集團（AEG Worldwide）宣布，「Crypto.com」狠砸逾七億美元買下了為期二○年的冠名權合約，在十二月二十五日聖誕節當天，ＮＢＡ洛杉磯湖人隊與快艇隊的主場館「史坦波中心」（Staples Center）將正式更名為「Crypto.com競技場」（Crypto.com Arena）。

事實上，今年以來，數位資產、區塊鏈技術公司與各球星與包含籃球、棒球等各大賽事合作不斷，ＦＴＸ的美國子公司在今年六月砸下一．三五億美元取得ＮＢＡ熱火隊主場的冠名權，如今主場已改成ＦＴＸ體育館；阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）在八月份轉投效巴黎聖日耳曼隊（Paris Saint-Germain; PSG）後，傳出他的部分薪資，將用加密貨幣「ＰＳＧ球迷幣」支付。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2174期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

中國禁止「挖礦」 虛擬貨幣英文字一次掌握

之初董座 林之晨：Web 3.0 帶動六趨勢

全球比特幣挖礦完全復甦？這項數據吐露玄機

就是明天！印度神童預言10日爆3大災難 恐到明年5月才好轉

相關新聞

嘉澤、安格營運起飛

近年來資料傳輸量暴增，使用者更加仰賴高速傳輸技術，再加上歐盟持續推進統一充電規格，USB Type-C的升級趨勢明朗，帶動連接線升級與轉換晶片需求。

顯卡緊缺 板卡廠獲利大成長

加密貨幣熱潮帶領下，導致顯示卡供不應求，緊缺情況短期看不到緩解跡象，導致價格節節高升，技嘉、華擎與撼訊等板卡廠股價輪番走出一段漲勢。

2022半導體 下修？上行？

半導體景氣的興衰，直接影響了2022年全球經濟脈動，更是與台股權值最大的科技族群走勢有密切關聯，這回費城半導體指數領先創了新高，意味著華爾街看好半導體的趨勢，當然台灣的半導體族群也不會寂寞！

謝金河：探索2022年台股新旅程

二○二一年已進入最後的尾聲，今年到目前為止外資賣超台股約五千億元，但台股仍奮力大漲二九五五點。如果連同去年五三九四．七億的賣超算進去，外資連續兩年賣超台股逾一．○五兆，很多大漲的個股，像面板、貨櫃航運股，還有很多半導體股都成了外資的提款機，但是台股有如壓不扁的玫瑰，台股愈賣愈漲，去年台股上漲二二六九．七三點，今年可能大漲逾三○○○點，這背後的關鍵是內資回流，讓新台幣一直站在二七、八元上下。

三箭齊發 台股上萬八

外資持續賣超台股，權值股走低，指數拉回，中小型股漲幅大者也紛紛回檔。市場擔心聯準會加重干預金融市場，也擔心國內十八日公投結果，賣壓提前顯現。惟市場資金仍多，且台股企業今年獲利創紀錄，對於預期殖利率高、基期較低的工業電腦及網通等族群，低檔將有買盤；而科技趨勢產業回檔也會尋找買點。

航海王大復活 紅包行情喊衝

台股今年獲利超級好，預估超過四兆元，創下歷史紀錄，明年配息將很不錯，即便美國升息，台股還是具有吸引力，高殖利率以及伺服器、元宇宙、5G、電動車等科技趨勢產業帶動的半導體業，加上運價下不來的航運業以及升息受惠股的金融業，低檔都具支撐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。