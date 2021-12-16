顯卡緊缺 板卡廠獲利大成長

【文／劉瓊雯】

加密貨幣熱潮帶領下，導致顯示卡供不應求，緊缺情況短期看不到緩解跡象，導致價格節節高升，技嘉、華擎與撼訊等板卡廠股價輪番走出一段漲勢。

今年以來，顯示卡需求遠遠大於供給，市況供不應求，使得價格節節高升，不僅讓技嘉、微星、華碩、華擎、承啟、麗臺與撼訊等板卡廠股價輪番走出一段漲勢，也讓各廠商皆繳出亮眼的獲利成績，有許多廠商更指出，顯示卡價格在第三季達高峰後開始持穩在相對高檔，價格大約落在四○○美元，且整體緊缺情況短期看不到緩解跡象，認為將可延續至明年上半年。

顯示卡能有如此強勁的需求，並非空穴來風，有一大部分的原因來自於「加密貨幣」推升的挖礦熱潮。

加密貨幣備受熱議

以比特幣（Bitcoin）為首的加密貨幣，價格在今年以來持續飆漲，在十一月上旬更是一舉突破六．八萬美元高點，帶領加密貨幣總市值突破三兆美元，掀起讓市場難以忽視的一股資金浪潮，即便在這一年當中，利空消息頻傳，導致上下波動劇烈，不過，加密貨幣的市場受到越來越多國家及各企業的認同已是不爭的事實，再加上近期元宇宙及ＮＦＴ題材等商機，帶動加密貨幣成為時下熱門議題。

根據外媒報導，加密資產借貸平台BlockFi在十月份進行一項名為「老實說：快樂假期（Happy HODLdays）」調查發現，有部分美國人會將加密貨幣作為節日禮物送給親人，其中，龍頭比特幣為送禮首選，受歡迎程度高達七五％，之後才是狗狗幣（Dogecoin）和以太幣（Ethereum）；調查也顯示，Ｚ世代和千禧世代會以加密貨幣展開家庭對話，顯示出加密貨幣已然成為家庭餐桌上的熱門話題。與此同時，新加坡加密貨幣交易平台「Crypto.com」在澳洲也進行了類似調查，有四分之一的澳洲用戶打算在今年聖誕節為親人購買加密貨幣當禮物。

體育圈也瘋狂

除了成為家戶熱烈討論的議題之外，加密貨幣的風潮也吹進運動界，負責湖人隊主場館營運的安舒茲娛樂集團（AEG Worldwide）宣布，「Crypto.com」狠砸逾七億美元買下了為期二○年的冠名權合約，在十二月二十五日聖誕節當天，ＮＢＡ洛杉磯湖人隊與快艇隊的主場館「史坦波中心」（Staples Center）將正式更名為「Crypto.com競技場」（Crypto.com Arena）。

事實上，今年以來，數位資產、區塊鏈技術公司與各球星與包含籃球、棒球等各大賽事合作不斷，ＦＴＸ的美國子公司在今年六月砸下一．三五億美元取得ＮＢＡ熱火隊主場的冠名權，如今主場已改成ＦＴＸ體育館；阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）在八月份轉投效巴黎聖日耳曼隊（Paris Saint-Germain; PSG）後，傳出他的部分薪資，將用加密貨幣「ＰＳＧ球迷幣」支付。