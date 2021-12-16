2022半導體 下修？上行？

【文／吳旻蓁】

半導體景氣的興衰，直接影響了2022年全球經濟脈動，更是與台股權值最大的科技族群走勢有密切關聯，這回費城半導體指數領先創了新高，意味著華爾街看好半導體的趨勢，當然台灣的半導體族群也不會寂寞！

近幾日，由於白宮疫情首席顧問佛西登高一呼，稱變種病毒殺傷力並未增強，緩解投資人對新變種病毒株Omicron的憂慮，推升美股多方「市」氣大振，尤其此波表現最為強悍的費城半導體指數（SOX），儘管拉回修正仍穩守在季線之上，八日更強勢創歷史新高，維持高檔盤堅格局，顯示市場對半導體景氣仍持樂觀態度。

確實，如今進入５Ｇ時代，人工智能（ＡＩ）、物聯網、車聯網等眾多新科技樣態應運而生，於是半導體產業遂被視為下一個世代轉變的重要關鍵，其中，由於美國擁有半導體元件生產的核心技術，且具有完整的設計生產能力，是高科技晶片的最大出口國，也因此，由美股最頂尖的三○家半導體公司所組成、代表著美國半導體產業的費半指數，亦被視為是全球半導體景氣的趨勢指標。

半導體景氣仍有高點可期

回顧今年半導體景氣，受惠各式晶片需求暢旺，帶動半導體上中下游供應鏈營收同繳出好表現，並推升費半今年來漲幅達三六．三％（截至十二月十四日），續居國際主要指數漲幅之冠。而台灣半導體產業蓬勃發展，台股也是以半導體為重，所以與費半指數有著高度的相關性，法人指出，台股與費半指數關聯度最高達到九成，且重點在於，費半指數成分股權重最高的非美國公司而是「台積電」（TSM），也因此費半指數多被當作是台股最有利的指標；在費半領頭之下，台股今年亦上漲十八％，維持高檔盤堅格局。

半導體產業氣勢如虹可望延續，明年上半年仍有高點可期，細數原因，其一在於歷經了兩年的晶片短缺，目前全球晶圓代工廠與ＩＤＭ廠都正在掀起產能擴充大賽，但新建晶圓廠的產線投產仍需一段時間，最快也要二二年下半年甚至二三年才會陸續開出。再者，５Ｇ、ＡＩ、高效能運算（ＨＰＣ）、電動車等大趨勢滲透率加速，以及智能家電、智能健康、智能醫療、智慧工控、智能城市等各領域落地應用的基礎零組件，甚至近來元宇宙熱潮興起，都使半導體中長期結構性需求呈現擴增局面。

根據世界半導體貿易統計組織（ＷＳＴＳ）預估，由於新冠肺炎疫情加快數位轉型，半導體需求大增且供不應求，今年全球半導體銷售規模將年增二五．六％至五五二九億美元，有望創下歷史新高，且如今又有元宇宙商機加持，可望擴大半導體相關供應鏈需求，對此，樂觀展望半導體景氣將持續火熱，預估二二年產業規模有望再成長八．八％，首度突破六千億美元大關，達六○一四億美元。

關注供應鏈反轉訊號

不過仍須注意的是，今年下半年以來半導體業頻傳的雜音也不是空穴來風，近日多家機構法人相繼點出明年下半年有可能出現反轉訊號，其中，摩根大通就點名調降聯電（2303）、力積電（6770）、世界（5347）及日月光投控（3711）投資評等，原因在於半導體庫存第三季缺口已回到正的○．三％，較第一、二季的負十四．六及負十二．六％缺口回升許多，表示缺貨情況已有所改善；再者，預估非先進製程晶圓代工今年及明年資本支出將增加三五％與十二％，一旦新一波晶圓代工產能投入市場，訂單交貨期便會開始縮短，恐面臨到供過於求狀況，並進一步觸發半導體供應鏈的庫存修正。也因此小摩認為這波邏輯半導體景氣上升循環即將於明年達到高峰後觸頂反轉，並預期未來六個月內亞洲半導體股價可能會修正二○％以上。