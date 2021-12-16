謝金河：探索2022年台股新旅程

【文／謝金河】

二○二一年已進入最後的尾聲，今年到目前為止外資賣超台股約五千億元，但台股仍奮力大漲二九五五點。如果連同去年五三九四．七億的賣超算進去，外資連續兩年賣超台股逾一．○五兆，很多大漲的個股，像面板、貨櫃航運股，還有很多半導體股都成了外資的提款機，但是台股有如壓不扁的玫瑰，台股愈賣愈漲，去年台股上漲二二六九．七三點，今年可能大漲逾三○○○點，這背後的關鍵是內資回流，讓新台幣一直站在二七、八元上下。

進入新的一年，很多專家都在預測二○二二年台股的走向，像被封為多頭總司令的張錫看台股挑戰二萬點，他認為台股今年獲利挑戰四兆，殖利率會達四．八％，他看好半導體、電動車及元宇宙概念支撐台股成長。永豐金經濟學家黃蔭基認為台股區間會落在一六二○○～一八二○○之間，高點不算高，他認為台股景氣持續穩健復甦，供應鏈瓶頸緩解，升息將成主流，股市將持續創新高，虛擬世界會不斷擴大，電動車題材會不斷受資金追捧，同時金融股是一定要有的組合。

台積電六百元的堅實底部

而呂宗耀先生看台股高點一九八九○，認為台股的巴菲特指標（股市市值／生產總值）已高達三○○％，比起美國股市的一七四％高過很多，他認為台股已出現泡沫，今年可能出現二○％的回檔。由黎方國領軍的統一證券認為二○二一年全年淨利逾四兆，台股目標一九六○○點，中信投顧也列出十大趨勢產業。

面對新的未來，大家都在看新一年的投資布局，這當中有幾個點值得注意：一是外資在二○二二年的角色，已經連續賣超兩年台股，明年會不會掉頭加碼台股？過去這兩年，外資大賣南韓、台灣，大力加碼港股及Ａ股，卻沒有預期好，像高盛手上仍有四七八六萬股阿里巴巴，慘賠幾十億美元，外資賣超兩年台股，台股仍站在高檔，這時要判斷，外資連續賣超會進入第三年？還是外資回補台股？

外資的賣超到了十二月出現一些轉賣為買的訊號，從十二月一日到九日的外資買賣超來看，只有一天是賣超的，如果是這樣，外資進入二○二二年逐漸回補台股可能十分合理。那麼台股的指數空間，可能會由外資來掌控發球權。這當中台積電、聯發科可能扮演重要角色。台積電在一月二十一日寫下六七九元高價之後，股價盤旋在六○○元，已長達一年之久，年線推升到五九三元，如果護國神山角色不變，六○○元應該是堅實底部，對台股可能會有助力。

還有聯發科四月漲到一一八五元之後，今年ＥＰＳ很有機會挑戰七○元，目前在一○六○元左右，本益比也十分合理。前十大權值股中，台達電從三三五元拉回到二三四．五元，明年也會有機會重新回到多頭行列，而四大半導體晶圓代工的聯電、力積電、世界先進都有GFS（Globalfoundries）比價的助力，看起來，即便J.P Morgan示警半導體產業觸頂，看起來下檔空間也不大。其他像面板、貨櫃航運，外資在高檔大賣超，現在手中籌碼相對低，也有加碼空間，從這個現象來看，台股的低檔可能有限。

面對升息、通膨的變數

二是台股基期高，相對上檔壓力也不輕，不管是張錫的兩萬或統一證券、元大投顧，這些個人與法人機構，上檔目標值都看到兩萬，或二一○○○點，以台股現在就在一萬八千點之前，看起來上檔目標大家都很保守，這是因為台股從八五二三的漲升已經很長時間，明年還得面對升息、通膨的變數，大家在樂觀中仍保持警戒。

從這些觀點彙整來看，台股上檔有壓，下檔也有撐，選股可能是決定勝敗的關鍵，這當中最重要的是對景氣的判斷，股價是在反應未來，今年很多法人看景氣，經常南轅北轍，例如高盛看台積電一○二八元，摩根士丹利說買台積電是「死錢」，目標價五八八元，同樣的台積電，看法完全不同。聯博看聯電明年業績衰退七八％，目標價四○元，但高盛看聯電目標價一一九元，同樣的企業，外資給的目標價完全不同。貨櫃航運的本土法人最樂觀看長榮三七一元，但美系外資看八九元，一樣的企業，得到完全不一樣的評價，這是大家對未來景氣的判斷有不同的觀點。

今年外資及法人最早看淡的產業是ＰＣ、ＮＢ及電競的產業，像華碩從第二季初的四二八殺到三○七元，廣達從一○二跌到七二．五元，技嘉最低八○．五元，微星最低一一七元，華擎最低跌到一二五元，法人的判斷認為筆電的需求可能隨著疫情控制而降溫。沒想到ＰＣ、筆電、電競產業卻淡季不淡。華擎十一月營收高達一九四．五億元，再創歷史新高；廣達也有一一三二億；仁寶也高達一二三二．九一億元；華碩也有五五一．七三億元，這是史上第二高，今年電競、顯示卡熱度整年維持不墜。