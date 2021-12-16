三箭齊發 台股上萬八

【文／方亞申】

外資持續賣超台股，權值股走低，指數拉回，中小型股漲幅大者也紛紛回檔。市場擔心聯準會加重干預金融市場，也擔心國內十八日公投結果，賣壓提前顯現。惟市場資金仍多，且台股企業今年獲利創紀錄，對於預期殖利率高、基期較低的工業電腦及網通等族群，低檔將有買盤；而科技趨勢產業回檔也會尋找買點。

為了遏止Omicron變種病毒擴散，英國十二日將新冠疫情警戒等級從第三級提升至次高第四級，回到今年五月情況。感恩節假期過後，美國新冠疫情再度升溫，包括Delta與Omicron病毒，根據路透社最新統計顯示，美國新冠病毒總確診人數總計已正式突破五千萬人，約占總人口六分之一。不過市場對於通膨卻更在意，據調查，消費者預期通膨率中位數將在一年內達到六％，高於十月預期的五．七％，但是薪水漲幅卻不及一半。由於現階段就業率已拉升，所以聯準會必將對通膨有進一步動作。在此情況下，美股必須先消化聯準會利空後再來。四大指數日ＫＤ值正從高檔拉回再攻。

而年底大家過節去，交易量不大，震盪幅度也將較大。惟年初開始又是大家布局買進之時，其中以Nasdaq為例，元月份上漲機率高達六七．五七％，是一年當中僅次於十一月上漲機率最高月份；標普上漲機率也超過六二％，這次回檔似乎也創造良好買進機會。

聯準會雖將從市場加速減少購債動作，不過全球資金還是很多。今年股市ＥＴＦ（指數股票型基金）吸金首度突破一兆美元大關。根據統計，今年到十一月底止，全球ＥＴＦ資金流入首度達到一兆美元，超越去全年的七三五七億美元。此波資金熱潮加上不斷攀升的股市，帶動全球ＥＴＦ資產接近九．五兆美元，比起二○一八年底上翻逾一倍。市場資金多，股市還是最佳投資處。因之只要四大指數在季線之上就有利輪動操作。

明年配息將成資金活水

科技股雖元月份漲勢較多，但是若看看大股東回補，傳產股動作買進多，其中尤其以能源及鋼鐵業高層買進較積極。而據根據標普道瓊指數公司數據，標普企業第三季買回二三四五億美元的股票，打破一八年第四季的二二三○億美元紀錄。第四季料再創新高，預計買回自家股票規模將上看二三六○億美元。

大型科技股則以回購自家股票為主。繼上半年谷歌大買庫藏股後，第二大總市值公司微軟在九月表示，將六百億美元的庫藏股計畫。租車公司赫茲（Hertz）近期表示，將買回最高二○億美元的股票，科技大廠戴爾則規劃啟動五○億美元的回購股票計畫。

其實今年標普至十四日止上漲二三．三％、費半更是大漲三五．七％、Nasdaq上漲十九．六％，只有道瓊漲幅較小，但也有十六．一％，都排名全球股市前茅，勝過歐洲及亞洲大部分地區。美國擁有莫德納、ＢＮＴ及嬌生等疫苗，較全球其他地區具有優勢，也提前解封，經濟成長速度快，但也造成通膨壓力遽增。

反觀亞洲中國則是先降準，預期下一步是降息，但股市在權值股拉抬下也來到今年相對高點；只有回歸的香港最慘，恆生今年累計下跌近十三％、國企股指數更是大跌二一．三％。再看印度也上漲超過兩成，全球資金流向已經很明顯。

台灣則是在出口大好下，上市指數大漲十九．八％；櫃買上漲達二三．七％，僅次於費半。若以各機構預估，台灣今年經濟成長率將超過六％，事實上前十一月出口已達四○五七．五億美元，全年出口將超過四四○○億美元，創歷史新高。今年全年純利預估將超過四兆，明年配發現金股利可能高達二．七兆以上。

若以九月底算起，過去一年台灣對美國出口金額高達七二○億美元，創下紀錄，顯見美國積極灌單台灣。美國對台灣出口越來越重要。當然也跟中國一樣；相對地，台灣對美國產品供應也很重要，所以十八日的公投如何很重要，其中藻礁的三接問題會影響未來電力，若三接出現變數，立即影響半導體產業的未來。美豬的問題也牽動台灣與美國、日本的互動關係，這是部分資金先退出股市拉回主因之一。

突破萬八創高的關鍵因素

其實就台灣資金面來看，十分充沛，外資今年累計賣超雖接近五千億元，但若以台股今年來ＥＴＦ規模增逾三千億元，一舉突破二兆元大關，以高股息、５Ｇ等主題式ＥＴＦ成長最為快速，躍居投資新寵。再者中國限電及對台商補稅開刀，有利資金回流，且政策上鼓勵台商返台，融資有意順延三年，更是替市場增加活水。而龐大的壽險資金部分在第三季獲利了結後，有錢等待股市回檔介入。還有就是台灣企業獲利真的很好，也敢配息。相比之下今年被外資提款高出台灣的韓國，今年股市累計漲幅不到四％，一度還出現負數。