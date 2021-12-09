台灣光電廠重拾高階顯示江山

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／林麗雪】

台廠在OLED這一仗輸給韓國及中國後，寒窗十年打造Mini LED、Micro LED高階顯示技術現傲人成果，錼創明年力拚ＩＰＯ，技術寡占的供應鏈營運High起來。

繼Mini LED確立將在未來幾年引領背光顯示器應用風潮、並和OLED相抗衡之後，友達、富采旗下晶電、韓廠三星等大廠注資許久的Micro LED新創廠商錼創，隨著量產技術開發趨於成熟，錼創並將力拚於明年ＩＰＯ，預告Micro LED這個地表上最完美的終極顯示技術，貼近民眾需求的時程也已近了，相關的台廠供應鏈，都將逐漸站在趨勢的浪頭上，扭轉過往為韓廠及陸廠壓著打的窘境。

台廠Micro LED技術領先

全球Micro LED顯示技術的開發，早在二○一○年就有相當的雛型，其中最關鍵的磊晶技術又以日廠日亞化及台廠的晶電走得最早，惟苦於巨量轉移設備及技術的尚未到位，量產難度極高，終端系統的生產成本居高不下，考量短期商品難以面世，爾後才有晶電董事長李秉傑的登高一呼，出現如今的Mini LED，晶電也在當時，為求研發資源效率分工，將Micro LED的研發以注資方式寄望至錼創。

二○一四年成立的錼創，之後陸續獲得大廠的注資，除了富采旗下的晶電及友達外，就連韓廠三星都看上錼創的技術，在二○一七年入股錼創，這都成為錼創能夠持續推進研發的最大奧援。

錼創已經展示可以開發出晶粒尺寸在三五微米以下的Micro LED，錼創執行長李允立說，從物理特性來看，Micro LED已經證實是可實現的，而不再是遙不可及，技術瓶頸和成本也將逐漸解決，Micro LED將逐漸走向量產。

走出實驗室，Micro LED的下一步就是如何擴大產業鏈，身兼台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）副理事長的李允立發起成立「智慧顯示與Micro LED SIG」聯盟，推動建立Micro LED供應鏈關鍵聚落，從大股東友達、富采到中強光電、錸寶科技、設備廠Aixtron等都與會，驅動ＩＣ廠聚積、瑞鼎亦已針對Micro LED研發多時，相較於其他國家，李允立說，台灣在LED、面板、半導體以及驅動ＩＣ有完整的產業鏈優勢，且具有領先的利基，可望帶動Micro LED快速推進，預估五年內，Micro LED成本將大幅下降。

台廠自從在OLED這一仗輸給韓國與中國後，要重新在顯示器大國地位扳回一城，堪稱地表最強的Micro LED顯示技術，台廠勢在必得，據了解，元宇宙題材中的AR眼鏡，需採用十微米以下的Micro LED技術規格，亦已在工研院與業者共同開發中。

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