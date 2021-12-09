法人論壇 聚焦半導體＆碳中和

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

全球股市經歷豐收的一年，資金行情能否延續到明年？法人普遍審慎樂觀，碳中和、半導體股為不容忽視的焦點。

時序已來到年底，儘管全球都面對通膨以及利率的走升，但在疫苗施打率普及、各國經濟逐漸解封、財政刺激政策及資金的帶動下，全球經濟在二○二一年都有一波強勁的反彈。通膨飆升也讓全球金融市場觀望，是否會促使主要央行轉鷹，逐漸調整過去兩年來寬鬆政策的步伐，以美國聯準會來說，已宣布從十一月底啟動縮減購債規模，每月縮減一五○億美元，不過聯準會強調的「在縮減購債計畫結束前，並不會啟動升息」，但對加速縮減購債及升息步伐抱持開放態度，也讓市場密切關注聯準會接下來的動向。隨著二○二一即將步入尾聲，二○二二年將至，法人機構紛紛陸續提出二○二二展望及首選族群，幫助投資人看見未來趨勢與從中找尋投資機會。

美升息腳步三種假設情境

全球經濟情勢伴隨著Covid-19的反覆而增添變數，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士，對明年美國升息腳步提出三種不同情境假設。最好也是最可能發生的情況是劇本一：疫情獲得控制，Fed於二○二二下半年升息，各國放寬出入境管制，服務性活動復甦可望支撐美經濟成長、亞洲的內需及旅遊活動也將於下半年陸續恢復。

劇本二是Fed於二○二三上半年升息，美國經濟持續復甦，但新興市場消費動能恢復緩慢，中國經濟出現疲態，亞洲國家出口增長放緩。

劇本三則是疫情反覆衝擊經濟，Fed於二三下半年升息，主要國家復甦動能放緩，新興國家投資及消費增長走弱，美元則會因避險需求走高。

兆豐投顧認為，Fed最快將在明年六月後首次升息，全年有兩次升息的可能。凱基投顧認為，美國升息時間點也與兆豐投顧相同，不過升息有可能來到三碼。相較其他機構，瑞銀開出第一槍，認為美國升息恐延至二三年，且美國在疫情反覆下，是否全面退出寬鬆貨幣政策恐怕還有待考量。

展望台股明年表現，元大投顧最樂觀，認為二○二二年上看台股高點達二萬一千點；凱基投顧認為二○二二年第一季台股有機會挑戰一萬九千點大關，台股將呈現開高走低再反彈的Ｖ型態格局；富邦投顧認為，台股指數區間一萬五千至一萬九千點；兆豐投顧表示，台股將呈現高低點略為向上的「大箱型」走勢，支撐和壓力點落在一五○○○至一八五○○點之間；投信投顧公會理事長張錫則認為今年底就有機會創新高，且對明年站上二萬點頗具信心。

台股今年來吸引大量的熱錢湧入，其中內資主導台股的走向將扮演決定性角色，也就是張錫持續看好台股的理由之一：台商資金回流。尤其科技業受惠美中貿戰、疫後生活型態改變，擺脫過去「毛三到四」的陰影，加上企業獲利轉佳，在半導體、電動車、元宇宙三大支柱發功下，有助於科技產業達到雙位數成長，支撐台股漲勢讓明年第三季再創新高。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2173期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

耶誕旺季來了 財報績優生先卡位？

凱基投顧2022投資展望 半導體、電動車支撐科技多頭

台股進逼萬八 外資買超近168億元

明年Q1投資 TIGER出擊

相關新聞

航海王大復活 紅包行情喊衝

台股今年獲利超級好，預估超過四兆元，創下歷史紀錄，明年配息將很不錯，即便美國升息，台股還是具有吸引力，高殖利率以及伺服器、元宇宙、5G、電動車等科技趨勢產業帶動的半導體業，加上運價下不來的航運業以及升息受惠股的金融業，低檔都具支撐。

台灣光電廠重拾高階顯示江山

台廠在OLED這一仗輸給韓國及中國後，寒窗十年打造Mini LED、Micro LED高階顯示技術現傲人成果，錼創明年力拚ＩＰＯ，技術寡占的供應鏈營運High起來。

法人論壇 聚焦半導體＆碳中和

全球股市經歷豐收的一年，資金行情能否延續到明年？法人普遍審慎樂觀，碳中和、半導體股為不容忽視的焦點。

DDR5黃金產業鏈 高頻高速時代強勢來襲　

在高頻高速需求的帶動下，各公司相繼推出DDR5相關新產品，可以直言，DDR5新時代已正式來臨！而要觀察DDR5的發展態勢，就必須關注三星、SK海力士和美光，這三巨頭的最新進度和股價走勢。

謝金河：貨櫃航運反攻的大省思

Omicron的疫情出現降溫的訊號，十二月七日美股出現強大的反彈力道，道瓊指數大漲四九二．四，標普上升九五．○八，Nasdaq大漲四六一．六七，漲幅高達三．○三％，與台股連結較多的費城半導體指數大幅彈升四．九七％，寫下四○○二．一六的歷史最高紀錄，這個年終歲末大進擊，為全球股市帶來更強大的信心。

實體店人氣增 網購黑五業績降

搶便宜、擔憂缺貨的消費者提前埋單，拉長美國購物季戰線，加上新變種病毒使電商股聞訊走高，台灣在黑五、雙十一推波助瀾下，第四季旺上加旺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。