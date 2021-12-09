航海王大復活 紅包行情喊衝

【文／方亞申】

台股今年獲利超級好，預估超過四兆元，創下歷史紀錄，明年配息將很不錯，即便美國升息，台股還是具有吸引力，高殖利率以及伺服器、元宇宙、5G、電動車等科技趨勢產業帶動的半導體業，加上運價下不來的航運業以及升息受惠股的金融業，低檔都具支撐。

美國市場對Omicron變種病毒擔憂暫緩，美股短線上演絕地大反攻，在白宮首席醫療顧問佛奇的樂觀看法之際，輝瑞 BNT 的現有疫苗能提供部分保護力，鼓勵施打追加劑以獲得額外保障；加上英國藥廠葛蘭素史克 (ＧＳＫ) 同時援引最新臨床前試驗結果表示，與Vir Biotechnology 共同研發的單株抗體藥物sotrovimab，能有效抵抗Omicron變異株。政經消息部分，美國參議院共和及民主兩黨達成協議，同意提高舉債上限，並化解美國債務違約危機。使得感恩節之後幾乎都是利空的美股七日出現Ｖ型反彈，四大指數重新站穩所有均線之上，其中費半甚至創下四○○二點盤中及收盤歷史新高。

但是另一方面美國在快速上升的通膨壓力下，連聯準會主席鮑爾對今年以來面對通膨居高不下，一貫鴿派作風有所改變；改口說高通膨已經成為「持久性」。市場馬上聯想到已開始減少從市場購債的金額可能加快，目前預料Fed可能在下周的貨幣政策會議上，把縮減購債幅度擴大一倍至每月三○○億美元。

而美股表現還算是全球股市最強，前一陣子拉回道瓊甚至破半年線，但是一反彈馬上站穩所有均線之上，費半維持第四季以來強勢，這次拉回守月線後反彈又創歷史新高，顯然主流地位明顯。只要四大指數都在月線之上還是偏多，但宜留意聯準會加速收縮資金影響力。

台股明年配息能力爆發

美國若提前升息對股市一定有影響，像是前一次升息前半年股市就見高點，若是明年第二季底升息，那麼本季美股四大指數紛紛創歷史新高就是高點了嗎？值得注意。

此外，亞洲的日韓都在年線上下，與去年底收盤相近；最重要消息是恆大美元債違約，在港掛牌股價大跌，而中國也啟動護盤利多措施，中國人民銀行六日宣布自十五日起全面降準二碼（○．五個百分點），向市場釋放一．二兆人民幣資金。顯見大陸內部經濟壓力不小，接下來可能就是降息，與美國被通膨逼著升息大相逕庭。香港恆生及國企股持續向今年低點接近，真的弱勢。

若比照台股今年表現，的確可圈可點，上市及櫃買都超過二成漲幅，在亞洲主要國家地區只輸給越南，已超車第三季以前超強的印度。更是遠超日、韓、中。香港國企及恆生指數則是負報酬的重災區。最主要還是台股上市櫃企業今年預估獲利將超過四兆元以上，台灣十一月外銷出口四一五．八億美元，再創單月最高記錄，今年大豐收，若按照以往配息率還看，殖利率超過三．五％，就算美國升息，還是距離台股殖利率有段距離。先前傳出外資連兩年賣超台股超過一兆元，是怕兩岸掀起戰事。不過除了美日持續發表護台言論，最新則是歐盟也出現轉向挺台言論提高。

台灣十八日進行公投，市場視為對執政黨的考驗，不過近期中國大陸限電危機及遠東集團遭罰款二○億元促成台商再次大回流，行政院順勢決定台商回台投資台灣三大方案繼續延長，預估投資台灣三大方案受理期限年底屆期後，擬再延長三年，不過補貼期限也擬由五年縮短為三年，儘管如此，對於驚弓之鳥的台商還是具有吸引力。最新統計十一月份外資淨匯入六○．九八億美元（約一六九六億台幣），創史上最強十一月，且是二○○九年九月之後單月淨匯入新高。在預計明年台股具有接近三兆元配息能力，加上政策若果真延長台商回流投資輔助，那麼台灣資金將十分充沛，這點就可解釋為何台幣強勢勝過美元，幾乎是地表上最強勢貨幣！

權值股大賺錢 配息行情可期

台股目逼近在一八○○○點歷史最高區域附近，選股顯得很重要。為防美國收縮資金升息而股市連續回檔可能，可攻可守將是首要目標，也就是高息利股將具優勢。從附表來看，台灣主要權值股中，今年漲幅超過二○％者，獲利都強勁成長，可歸納為貨櫃三雄、面板、半導體、鋼鐵、金控及品牌雙Ａ。若再看看這些個股前三季ＥＰＳ及過去配息率就可了解到，台股預估殖利率都不低，要大跌除非是國際間有系統性風險。

以貨櫃三雄來說，長榮、陽明及萬海前三季ＥＰＳ分別為二九．九二元、三一．四六元、二八．三七元。今年這三家公司今年都曾經創造出四倍以上漲幅，而後股價腰斬再跌，主要是市場擔心高運價不會持久。的確高運價本就不是常態，只是到了年底，運價依然居高不下，且全球第三大港口寧波舟山港，打響大陸港口漲價第一槍。該港口近日宣布，外貿貨櫃裝卸費上調十％，將自二○二二年一月一日起執行，而美西塞港還在持續中；也就是運價一時之間還是跌不下來，而上海航交所三日最新一周綜合指數ＳＣＦＩ應聲跳增二．七一％，創下歷史新高，所有主要航線幾乎全面上漲，其中美西線運價首度突破七千美元關卡，近洋線首度突破一二○○美元關卡，同步寫下新高紀錄！