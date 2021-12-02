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實體店人氣增 網購黑五業績降

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

搶便宜、擔憂缺貨的消費者提前埋單，拉長美國購物季戰線，加上新變種病毒使電商股聞訊走高，台灣在黑五、雙十一推波助瀾下，第四季旺上加旺。

在美國十一月第四個星期四感恩節過後，接棒的是令全球消費者為之瘋狂的「黑色星期五、網路星期一」，也是想要搶便宜的消費者不容錯過的重要時刻，許多商家會在期間推出瘋狂下殺的促銷活動，盼能促進買氣、提升業績，更被美國實體零售業者視為一年當中最重要的檔期。

根據客流分析公司Sensormatic Solutions公布數據，實體商店今年黑五（Black Friday）當天的顧客流量，儘管較去年上升四八％，但還是比疫情前的一九年下降二八．三％，追蹤零售商網站銷售情況的Adobe Analytics公布的線上支出數據，更出現史上首次下降，反轉了線上購物一直以來的成長趨勢。

供給短缺 黑五提前開跑

為何出現這現象？研調分析師指出，是因為多數零售業者選擇提前開跑促銷活動，像亞馬遜就把黑五活動提前了一周；另外，百思買集團和服裝大牌Gap也早在十月就開始促銷，主要為預防供應鏈短缺造成出貨不順、物流遞延等不確定因素，讓消費者提前出門購物，也拉長購物季戰線。而許多大型零售業者：梅西百貨、沃爾瑪、達吉特、柯爾百貨公司等，都提供讓消費者網路下單、到店取貨的彈性選項，也推升了消費者重回實體門市的意願。

來看衡量美國零售業表現的SPDR標普零售業ETF（XRT），雖然有突然竄起的南非新變種病毒株Omicron利空，衝擊該檔ＥＴＦ自歷史高檔回落，不過今年來看ＥＴＦ表現仍上漲逾五成。

在網購方面，相關資料顯示黑五當天美國線上支出銷售額在八九億美元左右（約二四六五億台幣），相較前一年的九○億美元下跌，年增率更首次負成長，緊接而來的網路星期一（Cyber Monday）線上支出銷售金額初估七一億美元（約一九七○億台幣），或可能低於Adobe原先的預期（一○四～一一一億美元），Adobe分析師進一步表示：「消費者不僅提早購買，為了搶到最多優惠分散採購時間。」值得一提的是，調查也指出，全球供應鏈短缺情況，也造成年終購物季浮現缺貨危機，今年十一月零售網站顯示缺貨的商品品項較去年一月、疫情爆發前增加一倍以上，其中最缺貨的為：電子產品、家電、家用品、居家修繕及園藝類產品。

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