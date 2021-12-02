12月反攻主旋律 高息率成股價防線 成交量則是突破口

【文／黃俊超】

病毒再度變種，各國政府強化邊境管制，甚至再次鎖國，並衝擊股市、債市與油價表現；加權指數挑戰前高未果，隨國際股市回測季線支撐，短線操作觀察法人動向與籌碼面變化，亦可留意低基期績優股逢低承接機會。

隨著疫苗施打率提升，生活似將逐步回到常軌，然新變種病毒Omicron強勢來襲，根據美國衛生研究院證實，出現約五○個突變，其中三○多個發生在棘蛋白上，幾乎可以被當成是一種完全不同的病毒，可能發生的新一波疫情，為經濟成長埋下變數，或許疫苗仍將有程度對抗，而加強劑將提供額外保護效果。

變種病毒來勢洶洶

不過莫德納執行長班塞爾卻表示，原先多數專家認為高突變的病毒，一、兩年之內不至於出現，而現有疫苗對付Omicron變種病毒，相較前幾個病毒株的效果，雖然仍須等待數據，不過預期效果恐將會更差，並預告製藥業者要耗時數個月時間，方能大量生產專攻新變種病毒的疫苗，經濟復甦或將再遭阻礙。

聯準會主席鮑威爾續任，通貨膨脹恐高於預期，並表示考慮提前結束減碼購債計畫，然而，病毒一如往常可能會破壞所有計畫，原油價格單日跌幅超過十％，全球多數股市也明顯修正。美、歐國家紛紛禁止來自非洲南部國家航班入境，日本再次鎖國，台灣則將依據指標隨時滾動式修訂。

第一次遇到事情發生時，總是最為驚慌，毫無章法猶如無頭蒼蠅，然而若能記起教訓，第二次就將相對輕鬆，隨著標準程序逐步建構，就算出現第三次甚至第四次，按部就班甚至駕輕就熟；面對疫情大致上也是相同，雖然生活必定會面臨許多不方便，不過擔憂與疑慮的程度可望逐次遞減，傷害或將能跟著下降。

美股在感恩節後修正，道瓊指數一舉跌破季線與半年線，為四大指數中相對弱勢，S&P 500與Nasdaq跌破月線，費城半導體力守月線，仍屬相對強勢；歐洲德國股市已下跌至年線附近，法股來到半年線位置；而在亞洲股市方面，中國滬深股市相對持穩、香港跌破前低，韓股則至今年最低，日股再次跌破年線。

台灣加權指數挑戰萬八與史高失利，再隨疫情退守至季線後彈升，櫃檯指數則相對強勢，低檔落在月線，整體而言仍維持高檔整理型態。然而失之東隅、收之桑榆，原物料價格與通膨、寬鬆貨幣政策等也都可能出現變化，股市震盪雖是難免，不過短線操作有波動就有機會，展望佳的低基期績優股，亦可伺機布局。

半導體為科技股主軸

進入今年最後一個月，統計二○○○年至今，十二月上漲機率超過八成，且平均幅達二．六一％，皆屬年度最佳成績，但是畢竟病毒千變萬化、影響性仍待評估，不過以籌碼面的角度來看，外資放假、內資當家，獲得投信與主力鎖定個股，發揮空間應仍可期待，尤其科技類股，展望佳、題材強更具爆發力。