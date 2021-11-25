高通一夕間成飆股

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

高通還沒公布財報前股價表現疲弱，幾乎是費城半導體指數成分股中今年來排名後段班，卻在這次公布財報後，令市場驚艷，更給予市場強勁的獲利預估數據。隔天，高通在投資者大會中宣布將與ＢＭＷ合作，下一代ＢＭＷ的電動車將搭載高通Snapdragon Ride平台。一連串利多消息發布後，激勵高通股價大漲頻創歷史新高，反而成為帶領費城半導體指數創新高的主力。

降低手機業務的依賴

高通財務長Akash Palkhiwala在這次財報會議中宣布，到二○二四會計年度，潛在營收將會達到四六○億美元，高於市場預期的四三八億美元。本（二○二二）會計年度的營收年成長率將達到十六％，明年的年成長率為七％。高通營運突然這麼亮眼，主要的成長動力將是車用晶片、無線家用寬頻、工業應用以及物聯網的應用。Akash Palkhiwala說，物聯網的應用趨於普及化，預估到二○二四會計年度，將會讓高通在物聯網應用的營收達到九○億美元，而車用晶片未來五年內的營收將成長到三五億美元，未來十年的營收將達到八○億美元，手機晶片和ＲＦ前端模組的營收年複合成長率將有十二％。高通預估，十年後智慧聯網、智慧座艙和自動駕駛將成為營運成長的主力。

高通長年以來都是全球最大行動電話晶片製造商，主要營收來源依賴銷售行動電話微處理器和版權費收入。由於高通向行動電話製造商收取的版權費以銷售量為收費準則，蘋果在二○一七～一九年期間以高通收取過高版權費為由，向高通提起訴訟。官司纏訟兩年後，蘋果與高通和解，蘋果支付一次性費用，高通提供技術授權給蘋果。

二○一六年高通宣布以四四○億美元收購當時全球最大車用晶片製造商恩智浦半導體，當時併購案幾乎要成真，最後卻因為沒有通過中國政府的反托拉斯審核而破局，高通當時還支付二○億美元給恩智浦作為補償費用。恩智浦主要業務是ＭＣＵ、車用處理器、車用資安和乙太網路，沒併成恩智浦的確讓高通錯失跨入車用半導體的機會。然而，高通似乎一直在內部發展車用半導體的計畫，主要研發先進駕駛輔助系統（ADAS）以及自駕車，但把發展車用晶片部分列為機密計畫，也沒有對外展示研發進度。

高通執行長Cristiano Amon上任後，試圖降低高通對智慧手機部門的依賴，積極多方面研發技術，包括車用晶片在內。根據高通上季財報內容顯示，來自手機的營收占比高達五○．三二％，而車用晶片的營收占比僅○．三％，物聯網的營收占比則有十六．五二％。不僅如此，在高通的技術版權授權給行動電話製造商客戶時，幾乎九成以上也都和手機相關技術有關。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2171期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

蘋果悄悄將iOS 15的數位身分證功能推出時間延後至2022年初

報導指稱蘋果將以台積電4nm製程生產自製連網數據晶片

這個原因…讓iPhone 13系列成為史上「最保值」的蘋果手機

Windows可能支援Mac 利多

相關新聞

高通一夕間成飆股

降低來自對手機的依賴，朝向無線家用寬頻連網、物聯網和車用晶片發展，高通替未來十年的發展積極找新的出路。

哪幾檔資安股掌握獲利金鑰？

疫情大流行後，遠距辦公使終端裝置成為駭客攻擊的破口，眾多科技廠無法倖免於難，凸顯出企業資安的重要，資安股成為提升企業競爭力的得力助手。

創新高4大概念 強勢股的主軸看這裡

台股萬八關卡前漲多震盪，題材性個股波動幅度加大，資金於類股間迅速輪動，籌碼流向為強弱關鍵，尤其內資與法人鎖碼標的，逢拉回或可伺機承接，亦可留意低基期績優股的補漲機會。

謝金河：投資力會慢慢蓋過投機力

在疫情籠罩下，二○二一年即將走入歷史，在僅剩的一個月，市場上大家都在探索著二○二二年的全球資本市場走向。過去兩年，台股表現出色，去年漲幅二三％，今年迄今漲幅也有二一％左右，台股是全球表現最出色的市場之一，但相對來看，台股也面對連續兩年高基期的挑戰，二○二二年很可能是操作難度很高的一年。

深度解析星鏈計畫 滾出兆元商機

全球富豪競逐太空商機，不過目前為止依然是馬斯克的星鏈計畫搶占了最大的先行者優勢，值得注意的是，從天上的衛星到地面的接收裝置，這些硬體產值早已超過兆元規模，在台灣的科技業中，誰能搶到太空財？

台積電擴廠3大贏家 晶圓代工市況熱呼呼

隨著台積電高雄及日本擴廠的消息受到證實，最先反應在獲利的贏家將是：耗材設備、土地概念股會受到激勵；同時晶圓代工市況的火熱程度更不言可喻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。