哪幾檔資安股掌握獲利金鑰？

【文／周佳蓉】

疫情大流行後，遠距辦公使終端裝置成為駭客攻擊的破口，眾多科技廠無法倖免於難，凸顯出企業資安的重要，資安股成為提升企業競爭力的得力助手。

ＫＰＭＧ安侯建業最新發表的《二○二一台灣ＣＥＯ前瞻大調查》發現到，台灣ＣＥＯ普遍認為：現階段台灣企業所面臨的五大風險中，供應鏈風險居冠（二八％）、數位網路安全（二四％）則位列第二大風險。值得留意的是，對「數位網路安全」的憂慮從去年的二％大幅驟升至雙位數，此現象凸顯處理網路安全事件，對許多企業主來說都是一項相當重視的經營任務。

回顧這陣子發生的資安事件，自去年開始，駭客組織對台灣大型企業發動的伺服器攻擊便不曾間斷，國內包括仁寶、研華、鴻海、宏碁、廣達等代工大廠，甚至到傳統鋼鐵廠中鴻、零售商場京站的伺服器，都淪為駭客攻擊的目標，也造成諸多經濟損失，讓企業不得不面對資安威脅對營運所帶來的風險。隨著網路駭客日益猖獗，企業資安支出預料將進一步提高，資安類股有望成為最大受惠者。國際調研機構Gartner研究指出，全球資安、風險管理ＩＴ支出規模二○二一年超過一五○○億美元（約四．二兆台幣），其中企業資安軟體規模約五七○億美元，二○二○～二五年將有十五％的年複合成長率（ＣＡＧＲ）；在支出占比方面，資安服務含顧問、硬體支援、系統導入及ＩＴ流程外包等占最大宗達四六％、網路安全硬體裝置占十一％、消費性資安軟體占四％等，皆可視為資安廠商的潛在市場規模。

力旺轉投資漢芝前進中國

以電信起家，二○一八年開始營運的中華資安國際，為中華電信轉投資的資安專業服務商，中華電信持股達七七％。因應不斷上升的ＷＦＨ居家辦公需求，中華資安國際也積極跨足威脅偵測應變服務（ＭＤＲ）、營運技術（ＯＴ）與物聯網資安領域，今年新推出對企業的三合一解決方案，協助企業建立安全的遠端連線機制，能強化身份驗證強度，也能大大提升網路活動的能見性，實現遠距辦公之資安升級。公司成立三年，已服務逾兩百多家政府機關、企業以及兩萬多家中小企業，去年營收九．五億元、年成長達三七％，極具發展潛力。