解封概念股 觀光泡泡吹起來

【文／周佳蓉】

新冠疫情讓許多行業蕭條，旅遊產業更陷入停滯，不過當民眾開始習慣並學會與病毒共存，疫苗接種逐漸普及之下，歐美國家、泰國、日本等國開始放寬入境管制，也讓急凍的觀光產業浮現一絲溫暖曙光。包括Airbnb在內，擁有Trivago、Vrbo等品牌的Expedia（EXPE.US），以及線上旅遊集團Booking Holdings（BKNG.US）皆繳出優於預期的財報，Booking Holdings第三季營收年增七七％，為四六．八億美元，優於市場預期的四三億美元，Airbnb第三季淨利飆升二八○％、獲利創歷史新高，Expedia的淨利和本業EBITDA來到五．五三億美元和八．五五億美元，幾乎回到一九年疫情前的水準，財報顯示旅遊明顯復甦，放寬管制的消息一出也激勵到海外遊客的訂房量，以Airbnb來說，單周赴美住宿訂單就大幅增長四成以上。

雄獅擴充觀巴、涉足餐飲

從區域來看，「歐洲」是推升三大旅遊巨頭第三季營運的動能，而「亞洲」的旅遊復甦則較為緩慢。台灣部分，與帛琉的旅遊泡泡重啟，在凍結近一年後，政府也終於點頭引進印尼移工來台，全球則有三十多國對台灣旅客放寬入境規定，符合條件者可入境免隔離，在未來入境大門的開放留有不少討論空間。

在國際間旅遊泡泡逐漸興起討論聲浪，大家也開始對跨國之間的旅遊往來、入境鬆綁燃起期待。國內旅行社龍頭雄獅持續深耕在地旅遊、提升服務質量，同時也在儲蓄未來迎接海外入境旅客的能量，目前與自有巴士公司｜雄獅通運有密切合作，目標擴充至一百輛觀光巴士，並且幫助旅遊團到各大目的地觀光；再看到國內媒體的調查，有超過四成的民眾打完疫苗最想去日本旅行，看好國際觀光的復甦勢在必行，雄獅提前販售超長期預購旅遊商品，包含明年寒假開始及春節期間的日本機加酒行程。宣示轉型為「生活產業集團」的雄獅，旗下的餐飲事業「欣食旅」擁有「gonna共樂遊、光一肆號」二大品牌，日前傳出年底吹熄燈的美式餐廳N.Y.BAGELS京站店點，確定將由共樂遊進駐、擴充為第四間店。在疫情期間雄獅調整內部營運，以內湖中央廚房為基地，讓員工轉為外送人力，未來更計畫增設雲端廚房，雖然整體營收表現，今年前三季營收仍年減近八成，不過這樣另闢蹊徑的作法，在未來觀光愈加開放的預期下，將有助於增添營運柴火。共樂遊去年有一．二億元的營收，結合外帶、外送服務推升營運，公司估今年可望成長十五％，營收上看一‧五億元。