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強勢股版圖 題材面VS.基本面

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

做人如果沒有夢想，那跟鹹魚有什麼分別？」出自周星馳少林足球中的經典語錄，對照近期網路上哀號貨櫃航運與元宇宙概念股，皆屬獲利嚇死人、股價笑死人，然而這就是股市、夢想的樂園，尤其每年第四季至隔年首季，同一套劇本、不同演員，主角必為未來趨勢，至於夢究竟何時實現、會不會實現？暫時不在討論範圍內。

經濟好、業績佳 指數動能強

作夢行情一旦發動，基本面僅供參考，架構在多頭格局之上，誘人的題材與強勢的籌碼，是股價向上最重要的武器，攻擊過程中見關不是關，多採取急行軍模式，也容易出現沒有獲利漲勢最凶，或是超高本益比的狀況，雖然並不罕見，不過與一般操作邏輯不同，因此執行時須特別注意自身能力與操作紀律。

美股維持在創高軌道當中，台股亦步亦趨，加權與櫃檯指數近期沿短期均線上攻，距離萬八史高、今年高點皆已不到兩個百分點，搭配成交量能呈現穩步擴增，將有望持續向上挑戰。相較於韓股三○○○點、季線下掙扎，日股三○○○○點攻防戰，中國區間震盪、香港弱勢格局，台股表現屬相對強勢。

台股的強勢表現有理，總體經濟數據亮眼，八、九月出口金額連續突破歷史新高，電子零組件、基本金屬與製品、資通訊與視聽產品創高，十月有望挑戰突破四○○億美元。半導體產業為命脈，晶片荒更顯晶圓代工眾星拱月，通膨因素雖然是未來不可小覷的變數，卻也代表原物料族群的景氣循環走出谷底，

從經濟成長率來看，全球去年在疫情衝擊下，台灣ＧＤＰ不僅還能維持正數，且達到三．一一％，三○年來首度超越中國，而今年疫情仍是揮之不去，不過行政院主計處上修第三季經濟成長率至三．八％，全年將可望達六．○一％，景氣對策信號至九月也已是連續亮出八顆紅燈，顯示台灣經濟狀況相當不錯。

夢想遠、題材強 籌碼是關鍵

整體上市櫃公司的第三季獲利，超越了第二季表現，也再度創下歷史新高，成為加權指數有望再次挑戰萬八以上的最大後盾，且整體本益比還不到十六倍。櫃檯指數近期略強於加權指數，然以權值股的優異獲利表現來看，只要國際股市沒有太大狀況，搭配穩步增加的成交量能，預期短線仍偏向多頭脈動。

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強勢股版圖 題材面VS.基本面

指數持續向上彈升，科技類股以半導體為首，搭配年底作夢行情，順應元宇宙、低軌道衛星等趨勢性題材，加上比價效應向外擴散，個股挾籌碼擁兵自重，仍是短期操作重心所在；此外，航空相關個股成為傳產類股新寵兒。

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