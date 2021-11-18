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台積電擴廠3大贏家 晶圓代工市況熱呼呼

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳禹潼】

隨著疫情帶動混合辦公、遠距學習等趨勢，加速企業投入數位轉型，同時，５Ｇ、ＡＩ、ＨＰＣ等各項應用的相關需求也不斷提升，進而墊高了終端市場對於晶片數量的需求，又因為先前受到疫情的影響，各晶片廠的生產速度相對放緩，因此，半導體產業出現近二十年來相當罕見的缺貨潮，在市場面臨供不應求的狀況之下，為因應客戶龐大的訂單需求，晶圓代工大量的擴廠以增加自身的產能，可說勢在必行。

半導體被視作重要戰略物資

再加上近年來各國紛紛將半導體視為極為重要的戰略物資，能夠擁有自己的晶圓廠成為各國家努力的首要方向，此外，也有不少大國開出相當誘人的條件，吸引海外代工、封測大廠前往當地擴廠。在天時地利人和的情況下，目前全球上游晶圓代工及ＩＤＭ廠的產能都正在逐步擴增當中，包含台積電、英特爾（Intel）、三星（Samsung）、聯電、格羅方德（GlobalFoundries）甚至是中芯國際（SMIC）都接連公布自身的擴廠規劃，從種種跡象看來，晶圓代工市況的火熱不言而喻。

回過頭來看國內，有「護國神山」之稱的台積電，作為全球晶圓代工龍頭，擴廠動作當然也是名列前茅，關於台積電未來設廠動向的消息，向來都是資本市場萬眾矚目的焦點，相關的傳言也總是甚囂塵上，其中，關於台積電即將進駐高雄，這個在市場投資人口中傳得沸沸揚揚，超過三個月的產業八卦，終於在日前獲得官方的背書，台積電九日晚上首度鬆口，大動作宣布確實即將設廠高雄。

根據台積電的說法，目前對於高雄廠區的規劃，為七奈米及二八奈米製程的晶圓廠，預計二○二二年動工、二四年投產，雖然並未提及太多相關細節，不過，光是此消息獲得證實，對於市場來說就已經算是注入了一劑強心針。而就在台積電公告的不久後，高雄市政府也馬上跟進發布消息，表示未來將搭配周邊封測廠聚落與南科，進而形成「南部半導體Ｓ廊帶」，可望帶動周邊整體產業發展。

進一步來看，台積電上修資本支出預算的狀況確實直接地激勵的相關設備廠商包括：帆宣、家登、京鼎等的營運動能，在獲得法人青睞與市場關注的同時，股價也有所表現。此外，其將赴高雄設廠的消息，更是再度為高雄房市增添想像空間，以過去新竹、台南經驗來看，市場預期，高雄房地產將掀起新一波購買熱潮，而在高雄擁有大筆土地資產的企業也將同步受到拉抬，針對有望受惠的資產股，及土地汙染整治概念股，後文也將有更進一步的分析。

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