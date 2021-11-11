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望隼、澤米各領風騷

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

疫情利空散去，下半年來上市櫃及興櫃掛牌熱度持續；且興櫃市場尤其熱鬧，前有高價股ＩＰＯ喜訊頻傳，後有望隼、澤米等新兵強勢登場。

邁入年底的掛牌旺季，首次公開募股（ＩＰＯ）及興櫃市場熱度也正燒得旺盛，像是八日上櫃的電磁相容性（ＥＭＣ）元件與檢測、顧問服務大廠穩得，公開申購時僅釋出三六八張股票，期間卻吸引了三八．一二萬筆申購單，中籤率僅○．一％，改寫今年以來新低，若以承銷金額六八元計算，總計凍結二五九．一二億元。

興櫃市場尤其熱鬧，前有高價股ＩＰＯ喜訊頻傳，統計興櫃前十大高價股中，包括綠界科技、力智、伊雲谷、瑞鼎、台灣精銳、洋基工程、上品等七檔個股皆已完成ＩＰＯ遞件；後又有許多初登興櫃舞台的新兵，自九月起至十一月十二日，總計有二五家公司登錄興櫃（含戰略新板），今年累計至今已有六三家公司進入興櫃市場。

澤米深耕鍍膜產業

作為各公司在踏入上市櫃市場前的孵化地，興櫃市場中確實藏有許多極具發展潛力的黑馬股，其中，八日甫登錄興櫃的精密光學元件廠澤米就來勢洶洶。二○○三年成立的澤米，自○五年從國內光學鏡頭、數位相機廠及日系數位影像大廠開始切入鍍膜領域，在累積多年相機相關鍍膜技術後，一四年進一步跨入ＬＥＤ藍寶石及八吋矽晶圓鍍膜，一五年切入車載ＩＣ、十二吋感測元件及ＡＲ、ＶＲ、ＭＲ相關元件鍍膜，一八年跨入光學指紋辨識、環境光感測，而去年更深入朝生物醫療及光通訊等領域發展，亦跨足石英與精密光學玻璃加工。如今澤米的鍍膜技術應用橫跨玻璃、塑膠及矽晶圓等各式材料，具有高度的上下游整合，可提供客戶一站式採購的服務。

澤米近年處於損益兩平，去年受疫情影響手機客戶發表產品時程，導致指紋辨識產品營收下滑，全年營收四．二五億元，ＥＰＳ○．○四元；今年雖有晶片缺貨利空籠罩，但指紋辨識及車載產品需求持續增加，前三季營收達三．二七億元，年增十一．六九％，其中，第三季開始獲利一舉助攻前三季順利虧轉盈，ＥＰＳ為○．一三元，營運體質持續改善。

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