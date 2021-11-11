駕馭新攻略 電子領漲 傳產跟上

【文／方亞申】

美股持續上漲，台股配合季報公布，開始連動，獲利好的個股包括航運、晶圓三雄、鋼鐵、板卡、ABF、塑化等族群股價紛紛墊高，走勢較先前以元宇宙、低軌道衛星、電池材料等來得扎實，有助股市持續盤堅；做夢股只要拉回量急縮，年底前還會有再次拉抬機會。

最近美股又傳來喜訊，企業財報、就業率以及拜登基礎建設過關等，四大指數都能創新高；亞洲股市則漲跌互見，台股輪由獲利好的航運、晶圓三雄、鋼鐵、塑化、板卡、ＡＢＦ族群推升，指數站上一七五○○點，相對還是強勢的。日韓港等亞股大多拉回或橫向整理，主要就是台股正值公布第三季獲利，已公布前三季ＥＰＳ超過十元者，超過五十五家！當然美股還是全球指標所在。

美國企業財報進入尾聲，業績大多較正面；聯準會開會決議將開始逐月縮減一五○億美元資金，ＱＥ將退場，而發表對未來言論中，認為距離升息還有一段時間，大致上都在市場預期中。全球資金加速流進美國；加上美國十月就業報告報喜，推升市場對經濟復甦的樂觀情緒。

航空旅遊及消費股校正回歸

另一方面是美國先前實施長達二○個月旅遊禁令後，終於自八日起開放英國、巴西等超過三○國旅客入境。隨著國際旅客再次踏上美國國土，零售業期望人潮帶來錢潮。國際貿易署（ＩＴＡ）統計，一九年國際旅客在美國的消費支出超過四三四億美元，占全美旅遊觀光帶動的消費支出比重達二七％。此舉使得航空旅遊及消費股大為振奮股價上漲。例如達美航空短短一周股價從三八美元漲至四五美元之上、美國航空從十八．八美元漲至二二美元。零售股如梅西百貨股價更在近一個月內從二一．二美元漲到三一．九美。當然零售業還有時序即將進入感恩節及聖誕節購物旺季刺激。

美股多頭勢力不墜，原先由特斯拉、微軟、高通以及晶片雙雄輝達＋AMD帶頭飆升，傳產、金融及內需股可望又有基建利多，美股呈現電子、金融、傳產輪漲格局，預期經濟將進一步復甦。

美股四大指數都在本波上漲中創新高，只要十日線不破都屬強勢。歐洲股市在歐洲央行說短時間不考慮收縮資金下，各國股市都在今年或歷史高點附近；問題較大是在亞洲的中國地產問題接連引爆，相關公司常在香港出現停牌，惟深滬指數持續進行超過一個月的橫向盤整，深圳在年線及季線之間整理；上證指數則在年線附近，由於ＰＰＩ高攀，如今消費者物價指數也將上來，中國經濟正在調整，股市持平就算不錯。

貨櫃三雄股息值得關注

台股前幾周都是由題材股主導，包括二極體、元宇宙、低軌道衛星、矽智財、汽車電池材料、導線架等中小型股表現，惟短線漲多陸續拉回，且季報公布進入尾聲，有獲利低ＰＥ股開始抬頭，尤其是航運貨櫃三雄中的長榮前三季ＥＰＳ高達三○．二七元，全年將超過四○元；萬海前三季ＥＰＳ二八．三七元，皆排名股市前十名內，股價腰斬後慢慢盤堅，帶領陽明推升逐季站上季線，其他航運股也能跟隨；貨櫃三雄震盪，單日三家公司成交量又超過五百億元，由於國際運價在高檔震盪，即便明年運價下來，每股要賺超過十五至二○元似乎不難。當然最重要是股息配發，若能配發三分之一，殖利率也有十％左右，那麼ＰＥ及殖利率都具優勢，股價若不漲，台股也會受限。以長榮為例，做整體從二三三元跌至八五．五元的總反彈三分之一及二分之一計算，分別在一三四元及一五九元，可做參考。

由海運連結到空運，近期外資積極大買華航及長榮航，主要就是寄望國際解封後逐漸恢復空中交通。而從美國開始開放旅遊人口進入美國，且疫情已發生近兩年，疫苗普及，觀念上也傾向與病毒共存，時間上漸漸有利全球交通恢復。美國航空股大漲，其實台灣航空雙雄更強，主要就是靈活應變，兩家公司幾個月前就把部分客機改變成貨機，取代海運塞港出貨櫃又慢的利基。華航公布第三季ＥＰＳ○．五元、長榮航○．二九元，都已經回復至疫情前水準，第四季是旺季，不少海運轉空運訂單，華航有機會向每股賺○．八元以上挑戰，果如此將是近五年最高；長榮航則將轉虧為盈。又因為兩家公司低價轉虧為盈，容易造量，短線上下其手多，偏向滾量上升。