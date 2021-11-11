謝金河：尋找明年亮點產業及公司

【文／謝金河】

經歷了九月及十月上半月的回檔，台股終於從一六一六二啟動攻勢，到了十一月九日，加權指數終於來到一七五八一，這一波台股回檔力守在年線之上，而各條均線除了年線外，幾乎都糾結在一七○○○點上下，這也是台股多空拔河重要的關鍵要塞之地，如今看起來多方勝一籌，台股連續走揚，代表多方掌握台股未來方向，很有機會蓄勢向今年最高的一八○三四叩關。

超微小蝦米將打敗大鯨魚

台股多頭又站在新的攻勢，這當中有幾個新助力，一是中國一連串監管帶給房企、新經濟股沈重壓力，騰訊、美團、阿里暴跌，港股及美國中資股首當其衝，中國第三季交出ＧＤＰ四．九％的數字，讓全球經濟籠罩雲霧，亞太區股市紛紛回檔，但美國股市異軍突起，道瓊寫下三六五六五．七三新高，標普五○○也創下四七一八．五新高紀錄，Nasdaq也寫下一六○五三的歷史新高。費城半導體指數則如旱地拔蔥一般，從十月的三一六五．三五衝到三八三八．六二，單是一個多月，費半指數大漲二一．二七％。

台灣的加權指數過去往往與費城半導體連動，因為台積電是台灣最大市值企業，也是費半最大權值股，因此，台積電影響台股走勢甚大，不過這次費半指數大漲，不是因為台積電，而是披上元宇宙概念的輝達（Nvidia）及超微（AMD）這兩家台灣人領軍的企業，十月以來，Nvidia股價從一九五．五五美元起漲，一口氣衝到三二三．一美元，大漲六五．二三％，市值一度達到八○七七．五億美元，一年前，市值大約只有台積電的三分之一，如今台積電倒輸Nvidia近二○○○億美元。

另一家是蘇姿丰領軍的ＡＭＤ，三年前，ＡＭＤ股價只有九．○四美元，Intel對上ＡＭＤ，有如大鯨魚對上小蝦米，如今ＡＭＤ股價衝上一五五．六五美元，市值拉升到一八八六．七五億美元，現在Intel市值二○八八億美元，兩家公司市值只相差二○○億美元，看起來小蝦米將打敗大鯨魚。

半導體產業另一件大事是GlobalFoundries（簡稱GFS）上市，本來ＧＦＳ是要出售，最後決定上市，以四七美元掛牌，一度跌到四四．八六美元，後來又拉升到六六美元，九日收盤五九．八三美元，市值高達三一八．二億美元，ＧＦＳ給台灣晶圓代工股帶來強大的激勵效果，因為ＧＦＳ長期虧損，去年半導體產業大好，ＧＦＳ仍虧十三．五億美元，今年上半年仍虧三．○一億美元，張忠謀先生不斷突顯台灣建立半導體的優越性，如今正好從ＧＦＳ看出來。

聯電股價欲小不易

全世界晶圓代工產業，台積電市占五五％，三星十七％，聯電大約七．二％，ＧＦＳ與中芯約五％，而力積電與世界先進約一％，ＧＦＳ股價大漲，率先比價的是聯電，相對於ＧＦＳ長年累月虧損，聯電前三季大賺三九八．三一億，ＥＰＳ三．二一元，這幾天聯電股價上漲到六四．九元，市值七八四○億台幣左右，約二八二億美元，仍比ＧＦＳ的市值小很多，只要ＧＦＳ股價高高掛，聯電股價就欲小不易。

而在晶圓代工股列入全球前十大的力積電前三季交出九八．九二億元的好成績，ＥＰＳ三．○七元，即將在十二月六日掛牌上市，今年預估淨利會落在一六○億元上下，ＥＰＳ約四．七元，看市場願意給多少ＰＥ？股本最小的世界先進前三季淨利八一．○四億，ＥＰＳ四．九四元，今年全年淨利可能達一一○億元以上，ＥＰＳ逼近七元，台灣的四大晶圓代工股前三季都交出亮眼成績單。

休息了一陣子的TSMC ADR今年元月二十一日寫下一四二．一九美元天價後，一度回挫到一○七．五九美元，如今又回到一二一．七八美元，市值跑到六三一五．六億美元，以台積電今年前三季ＥＰＳ十六．六元的成績，加上Nvidia、AMD股價大漲，晶片都來自TSMC，這個鐵三角組合，可能使Nvidia、AMD、TSMC在元宇宙、高速運算晶片訴求下，成為市場注目焦點，台積電在九日跳空站上六○○元是好的開始，也是台股揮向一八○三四重要的引導指標。

除半導體產業強勢大進擊外，Tesla股價奔馳，一度衝到一二二九．九一美元，市值跑到一．二三五兆美元，令全球驚艷，不過，Tesla最近風波多，馬斯克成為美國要課富人稅的樣板人物，馬斯克被逼急了，上網徵求要賣十％Tesla股票，結果有五八％的人贊同，加上馬斯克弟弟賣出八八五○○股，於是股價瞬間逆轉，九日大跌到一三九．四四美元，市值蒸發二○○○億美元，剩下一．○二七兆美元，Tesla可說是衝高回檔，這也影響了連月來因為Tesla大漲而暴漲的第三代半導體，如漢磊、全訊及二極體如強茂、德微、朋程，電池相關股如聚和、美琪瑪、康普的走勢。