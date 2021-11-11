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Q3財報股 漲不停關鍵

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

第三季財報進入公告的高峰，在年底行情中回歸最實際的價值投資哲學，不管是超低本益比的價值股，或者獲利超越一個股本的賺錢好手，還是毛利率、營益率跳升的黑馬股，都是下一波行情多頭聚焦的指標。

財政部日前公布十月出口金額，以四○一．四億美元創下歷年單月新高紀錄，年增二四．六％，且是首度單月出口站上四○○億美元大關，已連十六紅，是金融海嘯後最長的成長周期；累計前十月也提前超越歷年全年高點，財政部預期全年出口規模突破四○○○億美元無虞，並創下近十一年來最大增幅。

對此，市場也預期十月外銷訂單金額可望持續展現好表現，先前九月金額已衝上六二九億美元的歷史新高，並連十九個月成長，十月訂單若如預期，將可望順利連二○紅，且累計前十月也可望突破去年水準，全年首度突破六○○○億美元可期。專家指出，台股以外銷企業居多，從台灣出口年增率連續數月正成長做觀察，顯示企業獲利佳，有利台股後市表現。

隨著第三季財報公告進入尾聲，接續將迎來四個月的財報空窗期，是作夢行情最容易發酵的時候，也因此第三季財報作為今年最後一份業績指引，格外受到市場關注，再加上十月營收作為第四季的首個月份，兼具承上啟下的作用，抑可同步檢視；從基本面下去搜索，包括毛利率跳增、前三季大賺一個股本以上、低本益比等相關個股均有望獲得市場青睞。

貨櫃航運股本益比超低

航運股財報驚喜展開，長榮率先公告第三季獲利創高，單季毛利率衝上六九％，ＥＰＳ繳出逾十五元佳績，單季賺贏上半年，累計前三季ＥＰＳ超過三○元，表現優於預期，為航運股注入強心針，吸引買盤積極卡位；萬海緊接著公告財報，單季ＥＰＳ為十四．五七元，累計前三季二八．三七元。市場推估陽明獲利可望同攀高峰。

貨櫃三雄獲利佳，預期全年ＥＰＳ皆有望上看四○到五○元，且法人及公司經營層皆樂觀看待明年營運，關鍵在於碼頭堆積貨櫃已影響到全球船舶周轉率，推估到明年第一季塞港問題都很難改善，加上明年六月底到期的美國西岸碼頭工人合約於二、三月將展開談判，依慣例勞資抗爭恐導致塞港及罷工問題更加嚴重，供不應求讓運價只會高不會低。再者，二三年將面臨減排碳規定，舊船不是要降速行駛，就是要汰舊換新，屆時恐使得實際運能大幅降低，有機會再支撐獲利維持高檔。

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