聯發科AI晶片 衝刺高階市場
【文／劉瓊雯】
電商龍頭亞馬遜在九月下旬的秋季發表會中，推出一系列新產品，聯發科、康舒與亞馬遜擁有深遠合作關係，有望再奪訂單，帶動業績成長。
年底購物季將至，面臨全球供應鏈受阻壓力衝擊，為避免屆時遭供應鏈影響而造成混亂，甚至是商品延誤及缺貨狀況，許多零售業者紛紛將購物活動提前舉行，電商龍頭亞馬遜（Amazon）今年的「黑色星期五」（Black Friday）特賣促銷活動提前於十月上旬開跑，搶攻早鳥商機；值得注意的是，購物旺季來臨之前，亞馬遜在九月下旬的秋季發表會中，推出了一系列新產品和服務。
物聯網產品齊發
亞馬遜年度產品發表會推出針對家戶安全、老人兒童照護、健康等多項居家聯網產品，當中，又以外型像寵物的機器人「Astro」最吸睛。「Astro」是首款整合了多項亞馬遜裝置和服務功能的家用機器人，具備麥克風、觸控螢幕及各項感測器，擁有偵測環境的能力，支援辨識家中成員的Visual ID電腦視覺功能，不僅能協助使用者監控居家環境，還能接受Alexa指令。
其餘產品還有用於居家安全的無人機「Always Home Cam」、新語音助理「Hey．Disney」、針對兒童「Amazon Glow」、智慧顯示器「Echo Show 15」以及人工智慧恆溫控制器「Amazon Smart Thermostat」等。隨著亞馬遜年度新品齊發，過去已切入亞馬遜產品供應鏈的ＩＣ設計廠如聯發科、敦泰、矽創，以及負責視訊鏡頭模組的群光，電源供應器的康舒，代工廠鴻海、仁寶等相關公司，有望拿下相關訂單，帶動業績成長。
【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2168期；訂閱先探投資週刊電子版】
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