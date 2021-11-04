謝金河：又是一次大洗盤的世界

【文／謝金河】

在疫情肆虐的當下，二○二一年進入最後的兩個月，過去一個月，全球資本市場發生翻天覆地的巨大變化，首先是全球前十大市值企業激烈洗牌，其中微軟市值超越蘋果，成為全球市值之王，這是微軟在二○○○年前後登基之後，再度重登王座，股價寫下三三三．四五美元天價，將市值拉升到二．五兆美元以上，創了人類史上最新紀錄。

微軟打敗蘋果，進一步印證了「軟的比硬的」更具威力，而Google股價一度挑戰二九八二．三六美元，市值也達二．○三五八兆美元，美國有三家公司市值突破二兆美元，這也是人類史上新紀錄，不過最大的變化是Tesla急行軍超車ＦＢ，而ＦＢ的創辦人馬克·佐伯格突然宣布公司將改名Meta，正式進軍元宇宙，這兩家公司都給市場帶來巨大影響。

臉書與特斯拉的天蠶再變

這兩個月，ＦＢ與Tesla發生了巨大變化，九月十月ＦＢ市值一．○七九兆美元，Tesla股價七一六．二七美元，市值六九七九．一億美元，到了十一月一日，Tesla股價寫下一二○九．七五美元天價，市值一．二一三兆美元，而ＦＢ市值剩下九一七九億美元，兩個月前ＦＢ贏Tesla二千多億美元，現在Tesla贏ＦＢ將近二千億美元，這一來一回變化太大了。

除了ＦＢ與Tesla的天蠶再變，Nvidia不斷往上竄，十一月二日股價寫下二六六．七八美元新高紀錄，市值六六○○．三五億美元，不但超越台積電，且超越波克夏Ａ股，成為全美第七大市值企業，這當中，ＡＭＤ市值逼近Intel，這也是大家難以想像的事。

這一段期間，台積電ＡＤＲ大約在一一四美元上下擺盪，但阿里巴巴反彈後又重挫，台積電市值超越騰訊、阿里，中國最具代表性的騰訊、阿里巴巴市值溜滑梯，全都掉出前十大以外，而這也帶出新的氣象，經過九月、十月的修正，全球股市也出現新的變化。

在美國大市值企業勇往前衝帶領之下，道瓊指數突破三萬六千點，美國標普五○○、Nasdaq、費城半導體指數，除了生技股沒有創新高外，都再創歷史新天價，而中國股市除了Ａ股持平外，在美國掛牌的中資股及香港股市跌幅都勇冠三軍，台股正好介於美股與中國股市的拉踞，這一波台股最低修正到一六一六二，現在在一七○○○點附近，正好在中間的位置，也就是台股在美國的向上拉力，及中國股市的向下拉力之間，正好在一六一六二與一八○三四的中間擺盪，這個擺盪也讓技術線型有進一步修正機會，先前技術面除了年線往上，其他各條均線都呈現蓋頭壓力，現在只剩季線仍往下，其餘均線都上揚，而周線ＫＤ指標已在低檔交叉，看起來台股在歲末年終可能有一波有利多頭的走勢。

貨櫃航運股逐漸完成打底

國際上有利的因素激增，除了美股創新高的帶動，最近貨櫃航運股終於逐漸完成打底的結構，長榮從八五．五元彈升到一一四．五元，陽明也從八三．六彈升到一一○．五元，萬海則從一四六．五元拉升到一七七元，最具代表性的台驊也從一一九．五元反彈到一四五元，貨櫃航運股從七月的排山倒海大回檔，像長榮回檔六三．三％，這已是世界級紀錄，十一月二日丹麥馬士基股價創下一九八五○丹麥幣的新高價，德國赫伯羅特也站上二○四歐元高價，這也使得台灣的貨櫃航運找到底部支撐，再殺空間不大，十一月應有較大的反彈空間，從技術線型來看，長榮跳空下跌起跌點一二三元是多空關鍵的位置，陽明在一二○元，萬海在二○三．五元，這是多空攻防最重要的位置，接下來貨櫃航運股將公布第三季業績，大家會探討明年股利怎麼分配？股價下檔空間已不大。

另一個被外資殺最慘的是面板股，很多年輕的外資分析師仍把面板當成過去傳統的面板產業，一看到面板價格鬆動，以為是世界末日，紛紛大砍持股，這次友達最慘殺到十六．二五元，群創跌到十四．八五元，彩晶跌到十三．二五元，現在面板廠友達公布第三季淨利，毛利率仍有二七．七％，單季ＥＰＳ二．○三元；換句話說，友達第二季與第三季都大賺一九五．三億，前三季每股賺五．三三元，群創第三季ＥＰＳ一．七七元，前三季也大賺五一五．九二億元，ＥＰＳ四．九九元，面板雙雄ＥＰＳ都在五元或以上，第四季也許業績會下來，但今年ＥＰＳ可能在六元上下，股價在十五～二○元之間，本益比大約三倍左右。