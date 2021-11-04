創新高3族群大揭密 十月以來美國強勢股出列

【文／魏聖峰】

近期高速運算、電動車和網路軟體內容產業掀起風潮；不需要供應鏈的微軟、Alphabet、Netflix股價都因為財報亮眼創下歷史新高，加上半導體指標股的超微、Nvidia聯袂引領科技股股價走高。供應鏈成本提高，有利鐵路股、UPS業績表現，近期股價都創新高。

十月中旬以來美股在企業發布優於市場預期的財報氛圍下重新回到多頭行列，電動車龍頭特斯拉股價再創歷史新高，資本市值首度超過一兆美元，是近期最強勢的個股。超微、賽靈思、博通、德州儀器等大型半導體股領先創新高，支撐半導體股表現。還有微軟、谷歌母公司的Alphabet、影音串流的Netflix、電子商務的Ebay等科技股股價財報公布後股價都有創新高的表現。藍籌股則有Home Depot、好市多、Lululemon Athletuca和JP摩根大通銀行、美國運通，鐵路股和UPS等指標股均創歷史新高。

美股九月初一度創歷史新高，之後市場擔心通膨風險引發回檔，聯準會可能有提前升息的壓力，先前累積漲幅較大的科技股在指數修正過程中回檔幅度最大。當時市場擔心十年期美債殖利率走高、美元指數大漲不利美股表現。

現在的金融市場環境中，通膨風險依然存在，西德州原油每桶在八三美元附近，十年期美債殖利率也處於一．五三％，近期十年期美債殖利率一度在十月下旬創下一．七○二％的去年三月以來新高，聯準會即將在十一月三日的ＦＯＭＣ會議中宣布減少購債計畫。先前市場擔心的通膨風險現在都還在，但市場的矚目焦點擺在對企業財報的利多訊息，激勵這波多頭反攻。顯然市場對訊息的解讀偏向多方。

市場心態偏多方

與今年夏天美股多頭不同的是，當時因為市場殖利率處於低檔，市場炒作低利率的科技創新有利，還有５Ｇ、大型企業數位化所來的商機，當時的科技股引領美股多頭。近期多頭領先創新高的順序分別是S&P 500指數、道瓊工業指數，再來才是Nasdaq指數。過去一向領先科技股創新高的費城半導體指數，雖然成分股超微、Nvidia股價表現強勢，卻遲至一日才創新高。費城半導體指數漲幅落後，應該與電子產業長短料供應鏈問題，以及蘋果股價在這波多頭行情中也沒再創新高有關。

以德州儀器為例，財報還沒發布前一度在十月底創下二○二．二六美元歷史新高，財報公布後雖然上季營收、獲利均超過市場預期，卻對本季的營運稍嫌保守，引發財報公布後股價下跌超過五％。華爾街分析師解讀是擔心德州儀器供應客戶的產品不再像前幾季那樣緊俏，以至於德州儀器對本季的財測沒辦法優於市場預期，引發獲利了結賣壓。這現象未來是否會普遍發生在半導體股身上，對費城半導體指數能否進一步再走高有關。

特斯拉危機管理獲認同

十月以來領先創新高的美國強勢股中，特斯拉股價從十月至今上漲四三．六五％，創下一一二八．一五美元的歷史新高，資本市值超越一兆美元大關，成為美股第五位資本市值超過一兆美元的企業。特斯拉上季營收年增五七％、淨利年增三八九％，均創下新高。第三季交付二四萬輛電動車，年增七三％，電動車毛利率創下三○．五％，創下過去五個季度以來新高。車用晶片不足，大部分國際車廠都停工和調降今年汽車生產數量，唯獨特斯拉電動車雖然也曾面臨車用晶片不足問題，但用自家或透過建置軟體，或以品牌力量向上游晶片供應商要貨，盡可能降低車用晶片不足產生的負面效應。特斯拉的營運面對緊急突發事件應對相當得宜，讓市場感到放心。