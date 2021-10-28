謝金河：外銷接單捎來好兆頭

【文／謝金河】

台股在不知不覺中走入歲末年終，二○二一年剩下最後的兩個月，在美國股市創新高後，台股反而陷入一萬七千點附近的盤旋，從長線的月ＫＤ指標來看，九月Ｋ值在七七．三五，Ｄ值在八四．六一，這是長線架構轉弱的訊號，不過從周線來看，從一八○三四的回檔，九周ＫＤ值逐漸在低檔交叉，台股正在進行長線與短線的結構調整，這也形成盤面上的微妙變化。

前十大權值股表現不佳

由於上檔反壓重，一些大型權值股即使公布前三季業績亮眼，但股價仍不太使力，最具代表的是台積電公布第三季淨利一五六二．五九億元，ＥＰＳ六．○三元，這是台積電史上最好的單季獲利成績單，毛利率也從第二季的五○％拉升到五一．三％，這是很好的現象，台積電也公布先進製程出貨占營收超過一半，其中五奈米十八％，七奈米三四％，今年前三季ＥＰＳ十六．五二元，假如沒有太出乎意料的話，全年ＥＰＳ會落在二二～二三元之間，比去年的十九．九八元會高出一成以上。如果以六○○元的股價來看，ＰＥ大約在二六倍左右，這比起今年元月二十二日的六七九元、本益比高過三○倍，顯然要合理很多，不過從創六七九元天價之後回檔，形成的最低五一六元中段整理已近十個月之久，但股價仍未能再創新高。

台積電的未來，外資看法也十分分歧，樂觀的如高盛上看一○一四到一○二八元之間，花旗美邦也看九三○元，但看最衰的大摩看五八○元，日本大和看六六六元，美林看七七○元，算是比較中性。同是台積電就有多種不同的看法，這跟二○二二年的景氣變化有很大的關係。

除了台積電外，前十大權值股在這個回合表現都不算好，例如鴻海今年最高一三四．五元，現在不到一一○元，聯發科最高看到一一八五元，現在則是九五○元上下，而市值一度拿到第七的台達電，不知不覺中已從三三五元跌到二三四．五元，也跌出前十大排行榜外。同是晶圓代工的聯電也從七二元跌到五六．四元，金控股的國泰金算是貼近高價圈，富邦金在除權後回到七四元左右；真的貼近高檔的只有台塑、南亞。

前十大權值股能創新的很少，這也是台股在美股創歷史新高後，仍距今年最高的一八○三四仍有一千點的主要原因，因為景氣撲朔迷離，大型權值股仍在等待更明朗的訊號。例如，富邦金前三季ＥＰＳ十一．三二元，今年ＥＰＳ挑戰十五元問題不大，以現在股價來推本益比五倍左右，國泰金前三季ＥＰＳ八．九六元，理論上，今年也有賺十二元的機會，本益比也在五倍左右。

元宇宙概念股狂炒風潮

更可怕的是市場上都很期待的航運股，長榮從二三三殺向八五．五元，即將公布的第三季財報，單季ＥＰＳ樂觀可能達十五元，今年大約在三五元左右，如今股價連九○元都曾守不住，本益比落在三倍以下！當然景氣循環股不能用本益比算，雖然運價可能下跌，但要像面板或許殺到虧損機率仍微，貨櫃三雄跌幅超過○．六一八的黃金切割比率，只有一種可能，明年可能出現斷層式的下挫，所謂春江水暖鴨先知，航運股很可能是最敏感的反應景氣指標。

如果不是這樣，貨櫃三雄如此跌法，也會壓迫到台股向上表現的空間，因為如此低本益比的個股都沒有止跌力，那麼台股下修的壓力也會跟著大增，可能回歸基本面，也使得最近盤面淪為投機，像是最近流行的元宇宙（Metaverse）概念股，在ＦＢ提出明年全面轉向元宇宙之後，台股也掀起元宇宙概念股狂炒風潮，宏達電單周大漲五○．二％，本業仍然虧損累累，上周卻大漲十七．五五元，股價從三三．五元炒到五四．五元，光學元件的揚明光也大漲二十幾元，漲幅約二○％，這幾年虧多賺少，股價炒高到接近一五○元；跟上元宇宙概念的還有AES-KY，單周大漲一五○元以上。

包括先前第三代半導體的漢磊創了一四八．五元新高，越峰炒高到五五．四元，還有化學材料的永光、中華化、三晃等，都是標準的題材型炒作，這是景氣不明朗的情況下，市場大戶專推中小型股炒作，但市場太投機也必須留意急跌的風險。