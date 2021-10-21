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線上線下融合 滲透率陡升

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

當Ｏ２Ｏ已達成熟，以「人」為核心的全通路銷售和購物模式，成為各大品牌的主戰場，91App、兩大超商龍頭全家與統一超暗中較勁。

隨著網路、智慧手機滲透率逐年提高，消費者的生活型態和消費行為漸漸產生了急遽的變化，順手拿起手機就能夠透過各式購物平台、App、甚至社群軟體接觸到商品，除了疫情下直接受惠的電商產業，有在積極布局數位領域的領導企業，則有效藉由網路擴散效應拉高市占優勢，網路資訊量爆炸的趨勢下、消費者購買猶豫期拉長，品牌零售商追求的不再只是線上線下的單向轉換，如何從進一間店開始牢牢掌握消費者習性、輪廓，同步在轉換過程與顧客不斷交織、相互導流，到最終擄獲消費者的心，是他們最終目標，而電商產業也不能只是固守原本的線上消費市場，如何透過轉型策略，向外觸及新的消費群眾，才是能夠長遠營運的關鍵。

整合數據提升會員貢獻度

「ＯＭＯ」（Online merge Offline）一詞最早出現在二○一七年的一場創投演講上，當互聯網時代平台間的競爭逐漸進入白熱化，李開復博士認為：「未來世界即將從Ｏ２Ｏ的線下線上模式進化到ＯＭＯ線上與線下融合」，這觀念談及的雖然是針對中國新經濟的理解與願景，但自從此概念出現，隨即開始在台灣各大電商、品牌圈蔓延，尤其在今年新冠疫情的重擊之下，實體店家損傷不小，更加速了數位發展的急迫性。

今年第一季台灣網路購物滲透率站上八．八％的高點，當網路購物大舉侵蝕實體商店的利潤時，近年來許多品牌商，從實體店面積極朝向網路大動作布局，而91APP*就是一間以網路開店系統為服務，幫助實體零售業者轉型的軟體整合商，他們不僅幫助客戶增加線上銷售管道，更著重在導流的策略，像是在線上發實體門市折價券，或是由銷售員協助顧客下載App，並贈送線上折價券方便於網購平台下單，以老牌服飾店So Nice為例，當店員邀請客人從App下單之後，未來客人不管是門市消費還是線上購物，業績都歸店員所有，也加深了推廣線上銷售的意願，以「實體店面結合網路開店」的商業模式受到品牌及通路商青睞，比如全聯、全家、康是美，皆是其客戶，攤開財報來看，五月掛牌的91APP*，受惠於數位轉型需求浪潮，今年來營收年增呈現雙位數成長，毛利率也維持在七成以上，而股價在七月創高之後跌破年線整理。

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