挖礦熱潮再起 板卡廠大成長

【文／劉瓊雯】

比特幣沉寂了幾個月之後，近期強勢重返五萬美元大關，隨著挖礦熱潮居高不下，帶動技嘉、微星等板卡廠商業績爆增。

以比特幣（Bitcoin）為首的加密貨幣沉寂了幾個月之後，近期漲勢再起，根據Coindesk網站報價顯示，比特幣繼五日重返五萬美元大關後，在十二日更是一度升破五七○○○美元價位，來到近五個月高點，帶動台股盤面上相關概念股回神。

比特幣漲勢再起

回顧比特幣今年以來的漲勢，自四月衝上六三五六四．四八美元創下歷史新高價位後，價格就跌回三○○○○美元附近整理，九月初則是在位於中美洲的薩爾瓦多正式將其列為法定貨幣後，價格一度突破五○○○○美元，隨後便在中國人民銀行發布加密貨幣交易禁令，表示加密貨幣不具備與法定貨幣相同的法律地位，將加密貨幣的相關業務視為非法後，導致價格大震盪，跌至四一○○○美元附近回穩。然而，到了九月下旬，美國聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）釋出不會跟進中國禁止加密貨幣禁令後，便帶動比特幣價格一路往上衝，五日正式重返五○○○○美元整數關卡，隨後又在市場傳出「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下基金管理公司（Soros Fund Management LLC）也進場持有比特幣後，激勵價格強勢走揚，在六日一口氣飆破五五○○○美元，十二日再延續上揚走勢，一度升破五七○○○美元價位，來到近五個月高點，從年初將近三○○○○美元迄今，漲幅高達九○％。

各機構進軍加密貨幣

隨著比特幣再度漲破五萬美元，值得注意的是，美國銀行（Bank of America）也首度針對加密貨幣及其他數位資產發布研究報告指出，儘管加密貨幣爭議仍存，但是在華爾街的人氣卻越來越高，若長遠來看，更多的監管措施可能對加密貨幣更有利，表示規則一旦確立，投資加密貨幣的不確定性將被淡化，認為數字資產的世界「大到無法忽視」，現在的市場機會可能超出質疑者預期。

另一方面，各大機構開始陸續進軍該行業，對加密貨幣的採用呈現增長態勢。美國合眾銀行（U.S. Bancorp）與紐約數位投資集團（NYDIG）合作，針對在美國、開曼群島擁有私人基金的機構投資經理人，推出提供比特幣、比特幣現金（Bitcoin Cash）、萊特幣（Litecoin）等加密貨幣保管服務，且未來還會新增以太幣（Ether）與其它幣種。跨國金融服務公司Visa也宣布已開發出「國際通用的支付渠道」，可讓加密貨幣立即兌換成另一種虛幣、或直接兌回法定貨幣。