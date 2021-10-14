反彈關鍵報告 避開通膨受害股

【文／方亞申】

第四季幾乎上游原物料價格都在漲，通膨壓力籠罩全球，接下來升息似乎難免；而較不受通膨影響的趨勢性產品，例如低軌道衛星、矽智財、 電動車等以及具有高息利個股，將是可注意標的。

隨著紐約期油每桶飆破八十美元大關，改寫七年新高之際，連中國媒體都在報導；伴隨著能源危機的擴散，韓國、日本等國也掀起天然氣搶購潮。亞洲液化天然氣價格重要指標ＪＫＭ的價格在十月六日飆到五六．三二六美元，較前一日飆漲四二％，為十二年來單日最大漲幅，且累計近半年來大漲數倍。主要是季節性需求劇增以及歐洲天然氣價格持續上漲，導致多國買家恐慌性購入，推高價格。一般能源價格大多掌握在政府手中，若非大幅度上漲，政府都會忍痛吃下，以免民生食衣行等成本大漲影響人民消費。但是這次在全世界低利率下，國際天然氣及油價大漲，恐怕政府也得適時反映，進而帶動其他原物料上漲。

細數全球股市的黑天鵝

進入第四季，先是有美國政府預算到頂可能關門（現在延至十二月初），再來是中國地產違約，接下來就是美國企業財報公布及下旬聯準會開會。令人意外的是，九月底開始能源價格急速上漲，連供應歐洲為主的俄羅斯總統普丁出面，說要增加供應都還無法阻止漲勢。油價則在OPEC+決議只增產四○萬桶／月，未再提高，價格持續上揚，幾乎可以說站穩八○美元，累計今年以來大漲六五％，此現象雖說對能源股有利，但是一旦引發較大規模通膨，導致人民減少支出，進而影響經濟成長率，或演變成停滯性通膨，那麼對股市不會是好事，至少各央行會被迫提前升息，像是紐西蘭及英國央行都放出升息訊號。

中國限電影響出貨，航運貨櫃乃至散裝指數都因此而走低；所以說中國資本市場將是全球最需要注意。尤其是香港，國企及恆生指數今年以來累計下跌十八．五％及八％，若從今年最點算起，各下跌二八％及三十％，算是全球最弱勢市場，是否會影響深滬股市要注意。

東亞的日、韓股下半年以來表現也不好，三星少主為提升競爭力，被特赦放出來，針對晶圓代工資金及技術，加緊投資想超越台積電，但是股價卻不爭氣，最高點就出現在年初的九六八○○韓元，現在則為六九一○○韓元，累計從高點回檔高達二八．六％，且外資持續賣超超過二百億美元，韓股已跌破年線，是僅次於香港的弱勢市場。日本則在年線附近震盪。

美國十月八日公布九月非農就業數據，再度大爆冷僅增十九．四萬人，遠遜於預期，在預期年底消費商品價格會大漲（事實上，今年以來新車銷售因為汽車晶片減少，連二手車都大漲）會不會形成商品漲、就業低的不利局面？而聯準會面對通膨大勢，提前收縮資金、升息速度有多快？都是市場變數所在。目前道瓊、標普、那指雖反彈接近季線，但費半則跌破半年線，短線上似乎先等待季報及聯準會說法為宜。

小心跌破年線的權值股

幸好各地股市也不全年走空，最弱勢的香港恆生及國企股接連反彈，深滬股市還在年線之上，目前在年線下股市只有韓國、香港。歐洲股市德、法股在年線與半年線之間。中東歐新興市場股市不是創高就是在十日線之上；東南亞隨著逐漸解封，越南、印度、印尼及菲律賓等股市不是創今年高，就是在今年高點，算是落後補漲。中南美股市較弱勢，所以說，目前弱勢股市約五個、創今新高或在高點超過五個，大部分都在年線及季線之間整理，全球股市不算太糟糕。但是短線擔心的是油價衝太快，各國政府可能出手，進而影響股市。又若通膨太嚴重，收縮資金或升息可能難免，增添股市波動。為今之計只有等待美國強迫產油國增產或是提高頁岩油產量，油價才會有較大拉回，否則可能就如投行所言，向九○甚至一○○美元推進，果如此勢必傷害經濟成長。

回到台股來看，外資持續賣超，從去年至今大約賣超一．一兆，相當多，十月份以來持續賣超，似乎有點過頭。尤其台股前三季營收大成長，年增十二．五％，預計有機會賺二．五兆元，全年超過三兆元，也就是明年配息高。