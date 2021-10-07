元太號召成立聯盟 擴產「秀肌肉」

【文／劉瓊雯】

全球各國在環保意識提升下，「節能減碳」成為政府及企業積極推動的重大議題，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，促使數位轉型成為顯學，因此帶動「電子紙」（ePaper）顯示器技術在近年來快速崛起。

電子紙終端應用廣泛

根據市調機構洛圖科技（RUNTO）統計資料顯示，上半年全球電子紙標籤模組出貨量年增五五．四％，來到一．○二億片，全年可望出貨量有機會達二億片，年增十五．二％，預期在供應鏈持續擴大產能及終端需求量同步成長下，二○二二年全球電子紙標籤模組出貨量將翻倍增成長至四．○七億片。

電子紙顯示器又被稱為「反射式顯示器」，有別於液晶顯示器（LCD）和有機發光二極體（OLED）等需有背光模組或自發光，才能看到影像的技術，電子紙是利用環境光源打在電子紙顯示螢幕上，再折射光線至觀看者眼中的一種技術，完全不需要背光源，因此當環境光源越亮，電子紙也越清晰可見，具備低耗能、低成本、容易閱讀、無藍光不傷眼、陽光下仍清晰可見等特性。

隨著技術進步和物聯網（IoT）的興起，以及在智慧場景的推進下，電子紙終端應用領域日益廣泛，除了眾所皆知的電子書閱讀器之外，還包括電子貨架標籤（Electronic Shelf Labels; ESL）、行李／物流標籤，以及數位看板等，在眾多應用當中，最大動能來自於電子貨架標籤。