快訊

救護人員好心包紮...屁孩突爆走 把警察打到骨折、消防員眼縫5針

先買後付 讓電商垂涎三尺

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

不必事前付費或刷信用卡，就能先擁有iPhone 13手機！」當你身邊沒有足夠的現金，又正需要更換一支手機時，出現這樣的支付方式，你會考慮提前買單嗎？喜歡網路購物、如果更是時常流連國外購物網站的族群，想必對「ＢＮＰＬ」這個新詞彙並不陌生，之所以ＢＮＰＬ會興起，要歸因於疫情的爆發迫使實體店面停業，消費者轉向網路消費使電子商務大行其道，被迫停工而影響到自身收入的人們依然有消費需求，因此助長ＢＮＰＬ的新興支付模式開始在歐、美國家流行開來。

Buy now,pay later（簡稱ＢＮＰＬ）從國外掀起旋風，美國的領頭羊Affirm、澳洲的Afterpay及來自瑞典Klarna等新創獨角獸公司，成為這一波消費支付革命的最佳受惠者，他們的出現，有效縮短了商家收款時間、提升了消費者購物體驗，不少大型零售商H&M、Ikea等企業紛紛與之合作，科技巨頭也順應趨勢加入併購戰局。

Affirm自從宣布與亞馬遜結盟後，提供亞馬遜用戶分期付費的選項，當日Affirm股價應聲大漲逾五○％；第三方支付龍頭Paypal（PYPL）以二七億美元（約七五○億台幣），收購日本先買後付公司Paidy，儘管日本電商成長快速，但是民眾還是偏好以貨到付款為主，非現金的使用比例在去年僅有二九％，持有Paidy將可大力協助Paypal在日本市場發展；還有這樁高達二九○億美元的收購案受到國際矚目，就是全球電子支付巨頭Square（SQ.US）八月宣布以「全股票換股」收購澳洲新創Afterpay，持有的投資人一股可轉換為○．三七五股Square股票，此交易成為澳洲史上最大的併購案，並讓Square拿到進軍澳洲的門票。隨著先買後付的風氣持續升溫，大型發卡機構組織萬事達似乎也嗅到了商機，計畫推出先付後買概念的「萬事達卡分期付款」，未來將由萬事達作為支付媒介，提供銀行及金融科技公司串接服務，能繞過商家、收單機構的結算流程，直接讓消費者辦理消費分期付款。

先買後付之所以快速竄紅，原因是顯而易見的，對消費者而言，可以避免信用卡分期的高額利息外，最重要的是不需要信用審查、不需要辦信用卡，就可以用極低或零利率分期購買商品，對Ｚ世代及千禧世代這些族群來說非常具有吸引力，有些因為職業類型沒有固定收入無法提供薪資證明，或曾有信用不良紀錄者，都容易被銀行列為拒絕往來戶，想要辦張信用卡也困難重重，而使用先買後付平台，多只要註冊會員進行實名認證，通過業者內部的審核機制，購買當下就能知道需要負擔的金額，直接使用分期付款服務。

以Afterpay的分期付款為例，是將一筆訂單拆成四次支付，採零利率分期的方式，用戶只需在首次支付四分之一的款項，線上商家就開始配送商品、實體商店則讓消費者直接帶走，之後再分次繳清費用，即使逾期繳款，有些業者還不收取利息和手續費，頂多凍結帳戶或者衍生的滯納金遠低於銀行動輒三○％以上的高額利息，再加上歐美國家普遍使用週薪、雙週薪制，在這個背景下「先買後付」有助於消費者的資金靈活運用。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2164期；訂閱先探投資週刊電子版

相關新聞

原物料通膨大贏家 巨獸來了！如何趨吉避凶？

天然氣價格飆漲，油價則創今年新高，銅價雖拉回，但鋁、錫、棉花等走高；今年以來原物料價格平均上漲三成以上，加上中國無預期限電，輸出產品減少，相對年底購物旺季消費價格將提高，形成通膨。聯準會減少購債後，接下來就是升息，美元指數走揚，替全球經濟埋下大變數；此時相對上游公司將占其較有利地位。

謝金河：正視本益比極度壓縮的現象

九月對全球股市來說是多事之秋，台股也不例外，在九月下跌五五五．五二點，跌幅是三．一八％，櫃買指數下跌七．四三，跌幅三．四七％，如果把九月的全球股市掃瞄一遍，以跌勢居多，其中道瓊下跌四．二九％，S&P 500跌四．七六％，Nasdaq跌五．三一％，費城半導體指數跌四．六七％，跌幅都超過台灣，代表歐洲的德國股市也跌三．六三％，再回到亞太市場來看，南韓九月跌四．○八％，日經指數跌四．八五％，最慘烈的是香港恆生指數大跌五．○四％，國企指數跌四．九八％。

Q4壓縮誰能強渡關山？

美中陸續傳出利空消息干擾，台股回檔修正跌破半年線，短期操作風險升溫，惟整體長多格局仍未見破壞，市場資金依舊充沛，仍可鎖定趨勢向上、能見度較高的績優股伺機布局。

先買後付 讓電商垂涎三尺

打中Ｚ世代不愛信用卡的痛點，ＢＮＰＬ支付模式，對借貸市場、零售業、消費者帶來契機；網家、中租、裕融及美而快等都邁出腳步。

元太號召成立聯盟 擴產「秀肌肉」

電子紙終端應用領域日益廣泛，包含電子書閱讀器、電子貨架標籤等，看好未來發展，全球最大電子紙廠商元太積極擴產因應。

創意、愛普拿著一手好牌

進入後摩爾定律時代，先進封裝可說是近來半導體領域的新顯學，台積電打造「3DFabric」平台，供應商有望雨露均霑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。