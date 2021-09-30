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股后信驊亮相 旭隼大黑馬

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

台股二千元以上千金股近期股價廝殺激烈，排名大洗牌，顯示強者恆強態勢明顯，掀起一波比價效應。

從今年初以來，加權指數往上走揚，即便五月份受本土疫情爆發影響，導致加權指數重挫至一五一五九．八六點波段低點，不過，隨後便呈現Ｖ型反轉，一路漲到七月中旬，並創下一八○三四．一九點歷史新高，不到三個月漲了逾二八○○點。這波台股的榮景，除推升指數驚驚漲之外，更是造就出今年來高價股的火熱行情，締造台股八千金盛況。

千元俱樂部排名洗牌

第三季進入尾聲，近期二千元以上高價股廝殺激烈，ＩＣ設計廠信驊挾數據中心題材發酵，營運動能看增，股價在九月二十三日漲勢凌厲，超車光學鏡頭大廠大立光成為台股的「新科股后」，二十四日早盤更是一度衝上二五三○元歷史新天價；緊接著，矽智財（ＩＰ）廠力旺受惠５Ｇ手機電源管理晶片需求高漲，以及車用、物聯網等應用產品出貨暢旺，加上旗下安全強化型一次可編程（ＯＴＰ）矽智財NeoFuse，通過台積電Ｎ６製程可靠度驗證，吸引買盤進駐，股價在八月二十六日跳空開高後便一路往上走揚，在九月二十四日不僅正式晉升「二千元俱樂部」成員，更一舉躍上「第四大高價股」，二十八日延續多頭氣勢，最高衝上二○七五元新天價，短短一個月的時間，漲幅逾四○％。

至於電源管理ＩＣ設計廠矽力ＫＹ則是受惠車用、運算、通訊、工業等市場需求上升，加上供應鏈吃緊下，漲價效應持續，且公司獲得中國晶圓代工廠支援，產能逐步提升，營運前景看俏，股價繼二十四日創四四八○元歷史新高後，二十八日持續走高，一度來到四六四○元，再刷新歷史天價紀錄，帶動市值攀高至四三四二億元，穩坐股王寶座。

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能耗雙控 選股新觀點

還是中國惹的禍！繼恆大系可能出事、地產股大跌後，又傳來能耗雙控，幾乎一半的省份無法正常供電，影響到全球供應鏈，對於年底購物旺季等於提前打了問號，轉成輸出通膨，電子及運動供應鏈影響較大。不過對於受中國影響較少的行業，如塑化、綠能、造紙、部分毛利較高電子業及低軌道衛星題材，股價可望持續看好。

秋後大轉折 如何撥亂反正？

中秋節果然有變盤氛圍，中國恆大地產可能違約事件，引發中港營建股大跌，港股重挫，全球股市漲少跌多；不過進入第四季後，一向是股市年度旺季，台幣今年超強，資金回流，預計對於展望正面的晶圓代工、衛星通訊以及鋼鐵、塑化、航運等今年高獲利產業，逢低仍可尋找買點。

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