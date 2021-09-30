謝金河：習近平在給全世界出考題

【文／謝金河】

這一陣子以來，全球股市可以用「一波未平、一波又起」來形容，中國國家主席不斷地給全世界出題目，這兩天震撼全球的是能耗雙控政策，中國十六個省市採取大限電措施，這個政策不但針對高耗能產業，也波及日月光等半導體封測廠，台灣的ＰＣＢ主要生產基地都在中國，二十七日台股的金像電、景碩、欣興、定穎等主要生產基地在中國的ＰＣＢ廠股價都受到影響。

中國的這項限電政策，如果出現在台灣，恐怕早已炸鍋了，但中國這項突如其來的政策，台商都噤聲，只有和碩的童子賢要大家皮繃緊一點！換句話說，這不是短期效應，如果限電政策不知限到哪一天，全球供應鏈可能受到更多的影響。

中國限電衝擊鋼鐵、航運

先前政府鼓勵新南向政策，鼓勵台商移轉生產基地，但多數台商不吃這一套，英業達董事長卓桐華甚至說這是「練肖話」，他認為要台商離開中國的生產基地簡直天方夜譚，根本不可能，但這次限電政策，可能是一次加速生產基地遷移的明確訊號，如果雞蛋全押在中國這個籃子的台商，這次限電可能會是很大的輸家。

而這個限電政策，很明顯影響到鋼鐵與航運股的走勢，二十七日中國的包鋼等跌停，寶鋼、馬鞍山、鞍鋼、重慶鋼鐵等股價也紛紛重挫，二十七日包鋼跌停，股價從四．一四跌到三．二人民幣，這一波美國的鋼鐵股也受到很大影響，像Nucor股價從一二八．八一跌到九三．三三美元，美國鋼鐵從三○．五七跌到二○．九三美元，台灣的鋼鐵股在五月一波漲勢後，原本希望在中段整理後出現一波漲勢，但中秋節前後中國恆大危機衝擊房市，中鋼在九月二十二日跳空跌一．八元，以三六元開出，這個大跳空缺口，幾乎判了鋼鐵股死刑。

從技術面來看，留下大跳空缺口，股價不能回補缺口的鋼鐵股，例如：大成鋼、大國鋼、春源、新光鋼等，都淪為弱勢，這次的雙減政策，鋼鐵股可能是最大苦主。下一個很可能是玻璃產業，而貨櫃航運也受到衝擊，市場擔心產業斷鏈，上海、美西航線這三天的跌幅等於過去幾個月的漲幅，這也使得反彈中的貨櫃航運股未來充滿變數。

台股到了一萬七千點的震盪整理，可能必須釐清中國的投資變數，回頭看看過去這一年，習近平領導的中國政府出現了前所未見翻天覆地的巨大變化，從去年十一月起，中國市監總局就發出「關於平台經濟領域反壟斷」，十二月阿里巴巴遭到調查；到今年三月，拼多多、美團、騰訊也遭到調查，騰訊音樂獨家版權被取消，鬥魚與虎牙合併也被禁止。而阿里的螞蟻上市喊停，這對阿里是最大傷害。

到了六月三十日，滴滴在美國上市，立即遭到網信辦立案調查，App資料遭到強制交出，從此滴滴走上多災多難的命運。七月風聲鶴唳最驚人的是補教業被禁，淪為非營利事業，新東方、有道、高途等股價都重挫逾九成。然後是騰訊的遊戲被稱為精神鴉片，未成年人限制每周只能玩三小時，遊戲股紛紛重挫，到了九月，網信辦進一步對演藝人員的「飯圈」現象加強治理，然後是澳門博彩業要換新執照，這當中有很多新規範，重創了在香港上市的博弈股。接著是香港地產商被通知到北京開會，九月二十日，香港老牌地產股如恆基、新鴻基、新世界等股價都重挫逾十％，香港股市盤中重挫逾千點，為全世界股市帶來新的警訊！這次習近平又給了大家一個「能耗雙控」的大題目，平添全球股市新變數。

新經濟股形同被褫奪公權

回頭看看過去這一年，中國發生了驚天動地的大變化，我們來歸納一下，一是新經濟公司形同被褫奪公權，馬雲、馬化騰等人交出兵權，加上一個「共同富裕」，新經濟公司紛紛慷慨大樂捐。當然會對股價帶來重大傷害。例如，阿里ＡＤＲ股價就從去年十一月反壟斷調查前三一九．三二殺到一四四．四四美元（九月二十七日盤中最低），跌幅高達五四．七％，在香港的阿里則從三○九．四跌到一四一．二港元，災情一樣慘重。

在香港上市的騰訊從七五五．五跌到四一二港元，跌幅四六．八％，美團從四六○跌到一八三．二港元，跌幅逾六成，還有浩大聲勢上市的中國快手從四一七．八跌到六四．五港元，跌幅八五％，嗶哩嗶哩從一○五二跌到四八七．二港元，股價也是腰斬等級，這次最熱烈響應「共同富裕」的拼多多，宣布要把明年獲利全數捐出，股價從二一二．五跌到七四．一二美元，重挫六五％。

新經濟股是支撐香港股市最重要的大手，如今從阿里、騰訊、快手等一隻一隻遭到折斷，香港股市成了重災區，今年從最高三一一八三．三六跌到二三七七一．四六，跌幅高達二三．七％，更慘的是國企指數從一二二七一跌到八四九二，跌幅高達三○．八％，香港恆生及國企股成為今年率先跌破年線的空頭市場，而且迄今未見到明顯止跌訊號。

造成香港是大殺傷力的，除了新經濟股外，香港也是中國房企上市的最大聚落，這次恆大系掀起的大危機，很可能掀開中國房地產泡沫的序幕。

港股的下一個災區

這兩天日本經濟新聞報導，中國房地產泡沫之大，很可能比一九九○年的日本泡沫經濟多出好幾倍，如果中國房地產泡沫從恆大引爆，這個危機與壓力恐怕難以想像。一個房地產泡沫的形成，從房地產價格奔馳開始，建商大肆槓桿操作，民眾買房擴大信用，後來房企債台高築，爛尾樓湧現，接著股價暴跌，出現嚴重資不抵債現象，最後是土崩瓦解，恆大的危機完全體現了這個意境。

恆大地產一年來從三二．五跌到二．○六港元，恆大有近二兆負債，如今市值剩下三一二億港元，恆大汽車從七二．四五跌到一．六八港元，市值最高時達七○七七億港元，如今剩下二一七億港元，中共中央要不要救恆大，已經沒有意義。現在要追蹤的是恆大會把誰拖下水，現在最危險的地雷很可能是融創中國，當年孫宏斌救王健林，如今融創中國高舉一．一○三兆港元債務，股價從四九．五五掉到十二．七六港元，市值剩下六六六億港元，已是危在旦夕。除了融創中國、富力地產、花樣年也岌岌可危，再加上Ａ股上市的華夏幸福、綠地集團，房地產很可能是下一個災區。

過去撐起中國經濟高成長的，房地產是一顆重要引擎，這回看起來會是中國經濟最大的變數，像是已跑到美國的潘石屹，他的SOHO中國已從四．七港元快速下跌到一．八八港元，早已呈現土崩瓦解狀態，這些潛藏地雷終將浮現。新經濟、房地產及出口，向來是中國經濟向上成長的三隻腳，如今房企岌岌可危，新經濟企業剩下半條命，如果這次雙控政策影響到出口，這很可能是全中國最大的變數，也是全世界股市必須注意的焦點。