聯電、世界 營運維持高檔

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

在新冠肺炎疫情爆發下，各行各業加速數位轉型腳步，使半導體市場景氣迎來歷年最強榮景，尤其是在上游端的晶圓代工部分，需求遠遠大於供給，整體產能供不應求情況完全可以說是越演越烈，業界普遍預期，產能吃緊狀況將一路延續到明年，因此，在產能全面吃緊下，晶圓代工廠成為「喊水會結凍」的賣方市場，調漲價格聲浪一波接一波。

成熟製程供不應求

繼聯電、世界先進、力積電等廠商多次調漲晶圓代工報價後，過去僅針對少數製程微幅調漲以及取消價格折讓的龍頭大廠台積電，為守住五○％毛利率大關，近期也跟上腳步，通知ＩＣ設計客戶將全面調漲晶圓代工價格，七奈米及先進製程漲幅大約三～十二％，十六奈米以上等成熟製程更是一口氣大漲十二～二○％，且「立即」生效，震撼半導體業界。

擁有龍頭台積電啟動漲價動作當靠山，等於是給其餘晶圓代工業者持續漲價更充分的理由，就有南韓媒體報導，南韓三星電子（Samsung Electronics）和啟方半導體（Key Foundry）兩家廠商亦研擬下半年調漲十五～二○％報價，且已與一些客戶簽約；聯電甚至表明二二年首季漲勢不會收手。對此，外資麥格理證券發布報告指出，晶圓代工成熟製程漲勢「還沒結束」，認為明年至少還會再調漲至少六％，最高漲幅上看十一～十三％，給予中芯國際、華虹半導體、台積電、聯電、世界先進等兩岸五大晶圓代工廠「加碼」評等，點名以成熟製程為主的聯電和世界先進為首選，分別給出六九．五元、一五五．九元目標價，看好二二年毛利率將大幅飆升。

聯電、世界先進毛利大增

再從台積電調漲成熟製程價格的漲幅可以看出，成熟製程確實是晶圓代工當中最短缺的部分，事實上，成熟製程在過去幾年來，並未被晶圓代工廠列為擴產目標，近幾年則在隨著車用、５Ｇ、ＡＩ、物聯網等晶片拉貨暢旺下，使成熟製程晶片需求大爆發，各家晶圓廠為因應客戶龐大的訂單需求，相繼拉高資本支出，擴大投資擴產，不過，待產能真正開出仍需一段時間，就有專家分析，成熟製程供不應求現象將延續到二三年。

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