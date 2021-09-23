謝金河：恆大債只是一個變數

【文／謝金河】

一年四季當中，中秋節前後的行情對投資人最有感，於是常有「中秋變盤」說，也就是說，一年的股市走了三分之二，這個時候在牛市中，可能面臨漲多調整的壓力，或是跌市中，這可能是一個跌勢的轉捩點，因為從這個點慢慢可以看出未來產業的新變化。

還有從節令來看，中秋在九月居多，古時候處決犯人也都在秋天，因此也叫「秋決」。大家記憶中，很多大事都在九月發生，像是台灣九二一大地震，發生在美國的九一一恐怖攻擊，中國領導人毛澤東在九月九日去世，還有五十年前林彪搭機潛逃，九月十三日墜機身亡。這是九月的張力。

香港新經濟股慘遭腰斬

今年的中秋長假有四天，但全球焦點都在九月二十日開盤的港股身上，當天，香港本地地產商出現大殺盤，例如新鴻基、新世界、希慎都重挫，其中李兆基的恆基重挫十三．三四％，新世界跌十一．四六％，新鴻基跌十．一％，就連李嘉誠的長和也都下跌二～三％，港股盤中重挫逾千點，恆生指數最低跌至二三八七一．八四，國企指數也跌到八四九二．一七。恆生指數若從最高點三一一八三起算，已跌掉二三．四五％，今年以來也下挫十二．三四％，而國企指數單是今年就下跌逾兩成，如果說全球股市誰是黑天鵝，那麼恐怕非香港莫屬。

今年對香港是極凶險的一年，純粹以港股來說，支撐起香港股市的幾隻大腳幾乎全被打斷，例如，香港是新經濟企業上市大本營，但騰訊今年從七五五．五跌到四一二港元，跌了四六．八％；阿里更慘，從三○九．四跌到一四五．五港元，重挫五二．九七％；美團從四六○跌到一八三．二港元，跌了六一％。中國快手從上市後的四一七．八跌到六四．五港元，跌了八四．六％。嗶哩嗶哩從一○五二跌到四八七．二港元，也跌了五三．六九％。

從這個現象來看，大多數新經濟股都是腰斬等級，這個情況在阿里、京東、網易等紛紛從美國進港上市後，立即遭到反壟斷法案監管風暴，幾乎所有看好中國網路產業的投資人都遭受到重傷害。後來回港上市的京東物流及電動車的理想、小鵬等，股價表現也差強人意，這是港股的第一隻腳。

而最令投資人心驚的是恆大系的風暴，從公布的財報看，單是一家恆大債務就高達一．九六兆人民幣，如果再把恆大汽車及恆大理財產品算進來，還有美元債，一定會讓大家更心慌。在中秋節前夕，恆大投資人紛紛包圍深圳恆大總部，這個投資人為求自保、自力救濟行動，更加重了恆大跌勢。

恆大債務 國家救不救？

從股價來看，恆大系四家上市公司，恆大從三二．五跌到二．○六元（以下皆港元）；恆大物業從十九．七四跌到三．九三元；恆大汽車從七二．四五跌至二．六八元；恆騰網絡從十七．八跌到一．九六元。如果再用市值來看，恆大從四三○三．七五億跌到二七二．八億元；恆大物業從二一三四億掉到剩下四四一億元；恆大汽車從七○七七億跌到二六一．八億元；恆騰網絡從一六四三．七六億掉到剩下一八○．九億元；恆大系負債超過二兆人民幣，但股票市值加起來只有一一五六．六億港元。

類似像恆大這樣的企業，九○年代的台灣也曾發生過，這麼龐大的債務即使國家也難救，但中國除了恆大外，像華融集團債務也有一．七三兆人民幣，很多房地產企業都面臨大債時代，在九月二十日這一天，江西最大房企新力控股股價從四．五八跌到○．三七港元，股價暴跌八七％，公司立刻發布停牌，原來新力控股在九月十八日到期二．五億美元的美元債，利率高達九．五％，這次到香港上市，還不滿兩年，股價就現出原形。

中國本地的地產商，像華夏幸福上半年虧損一○四．六億人民幣，中國平安集團為華夏幸福攤提三二億美元，使得今年上半年獲利縮水一○八億人民幣，股價在香港也從一○三．六跌到四九港元。現在被認為會響警報的還有綠地控股，負債一．二二三兆人民幣，股價從四二．七跌到四．二二人民幣，市值剩下五五四．九億人民幣，這跟華夏幸福從六四．五跌到三．六四人民幣都有異曲同工之妙。

除了在Ａ股的華夏幸福及綠地，在香港上市被點名的還有富力地產及融創中國，甚至已準備棄船的SOHO中國，曾經介入樂視網的孫宏斌，旗下融創中國負債一．一○三兆人民幣，股價從四九．五五跌至十二．七八港元，市值僅剩六五六億港元。另一家富力地產負債三八八七．四一億港元，股價從十七．七六跌到四．一八港元，市值剩一八○．四八億港元。花樣年從一．九二跌到剩○．五港元，市值剩三○．五九億港元，負債高達九九七．六四億港元。如果再把碧桂園的負債二．○七兆，高科的一．五九兆人民幣算進去，中國房地產的大債時代，看起來是全世界股市的最大變數。