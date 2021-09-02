人氣股不怕量縮 資金謹慎不躁進 法人動見觀瞻

【文／黃俊超】

聯準會定調後，美股持強而上，縱然台股成交量能萎縮，仍將有助於延續反彈攻勢，操作上除了留意法人布局方向外，具量能加持的人氣股，仍是短期操作的重要指標。

一年一度的傑克森洞（Jackson Hole）全球央行年會，美國聯準會主席鮑威爾發表偏向鴿派演說，如預期般支持今年內開始縮減購債，不過並未提及時間以及步調，然而也強調縮減購債並不代表是針對升息時間發出直接訊號，在勞動市場依舊萎靡與疫情仍持續之下，過早緊縮政策將傷害經濟，並再次重申通膨應屬暫時性。

台股強勢反彈

鮑威爾的言論讓美國四大指數吃下定心丸，其中，S&P 500指數再創歷史新高，順利突破四五○○點，代表科技類股的Nasdaq同樣創高，且站穩在一五○○○點之上，費城半導體亦過高、道瓊指數在高檔震盪，歐洲股市則持穩於高檔以上格局，亞洲股市雖相對弱，不過台灣加權指數已相對領先反彈到季線之上。

回顧台股表現，七月中創歷史新高一八○三四點後，展開兩階段回檔，年內第二度跌破半年線，第一段下跌一一四一點、第二段一三九五點，八月下旬展開彈升，日量雖萎縮至四○○○億元之下，甚至低於三○○○億元，不過龍頭台積電站回六○○元，搭配金融指數領先過高，加權指數反彈已逾千點。

加權指數突破頸線與季線反壓，順勢化解小型頭肩頂疑慮，成交量能仍委靡不彰，對反彈時間與廣度或將帶來影響。美元指數底部成形，聯準會態度也相當明確，對應新台幣匯率則尚未見到顯著變化，顯示縱然外資持續賣超台股，不過市場資金依舊相當充沛，另一面看，量縮也代表資金相對謹慎而不躁進。

本波彈升突破前波修正中值的一七一四一點，顯示力道不弱，技術指標仍有助彈升，若量能略增溫將更利短多表現。反彈過程中，外資由賣轉買，且對權值股尤其金融股買盤力道擴大，加上陸續減碼期貨空單，從三萬逾口降至二萬口附近，有效減輕指數壓力，融資餘額則由近三千億元降至二七○○億元之下。

金融股領先突破

美國是全球股市龍頭無庸置疑，在美股持穩創高的背景下，相對而言，國際主要股市除了中國之外，理應不容易出現獨自弱勢走勢，尤其台股與費城半導體指數具高度連動性；再者，占權重逾二八％的龍頭台積電，調升晶圓代工報價為股價帶來正向反應，傳產權值股表現雖停滯，然金融類股接棒演出。

金融指數今年漲幅約二五％優於指數表現，近日包含華南金、玉山金、台新金領先過高，富邦金、國泰金、開發金、兆豐金、新光金、永豐金、中信金與第一金逐漸填權息，穩定息利、獲利佳與預期升息為股價強勢主因。