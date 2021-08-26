伺服器出貨增 這兩檔漲相佳

【文／劉瓊雯】

雲端需求大增，再加上英特爾、超微相繼推出新平台，預期將提升雲端服務大廠對伺服器的採購力道，相關供應鏈出貨狀況可望逐步暢旺。

根據Digitimes Research調查統計，全球伺服器（Server）在今年第二季受到ＩＣ元件及零組件短缺拖累，導致表現不如預期，出貨量為四一三．一萬台，季成長僅九．二％，增幅明顯收斂，加上去年第二季在疫情下的遞延出貨效應，整體基期墊高，因此單季出貨量較去年同期走弱，年減九．五％。不過，第三季臉書、亞馬遜、微軟、谷歌等北美四大資料中心業者的拉貨動能仍強勁，以及阿里巴巴、騰訊、字節跳動等陸系大型資料中心對雲端服務與影音串流的需求殷切，加上戴爾、惠普等美系品牌針對升級需求，增加對搭載英特爾、超微新一代ＣＰＵ（中央處理器）機款採購的力道，預估將推升第三季伺服器出貨量將成長至四六八萬台，季增、年增皆可望重回二位數成長，站上全年高峰，預估全年出貨量可望再較去年成長五％以上，突破一七○○萬台。

英特爾、超微推新平台

確實，在５Ｇ、人工智慧（ＡＩ）趨勢的興起下，對資料傳輸的需求有增無減，擁有存儲大量資料的伺服器就成為標準配備，當中，負責數據運算和控制，像是伺服器大腦的ＣＰＵ，對於其性能的影響至關重要。目前伺服器晶片以英特爾和超微兩大廠商為主，英特爾Whitley以及Eagle stream產品持續出貨，延宕許久的代號Ice Lake第三代Xeon可擴充處理器，也於四月份正式發表；AMD則是在第二、三代EPYC處理器逐步推升市占率表現，今年也推出了代號「Milan」（米蘭）的新款Zen 3架構晶片，首款搭載台積電五奈米生產的Zen 4架構ＣＰＵ代號為「Genoa（熱那亞）」的EPYC 4伺服器處理器將可望在明年上半年推出。