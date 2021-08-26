台積電的漲價效應可期

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聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

市場傳出半導體市場下半年衰退的雜音，不過根據各公司釋出的展望以及價格調漲的動作，顯示整體市況仍相當熱絡。

從新冠疫情爆發開始，消費電子產品需求暴增，在產能有限的情況下，導致全球晶片供應短缺，引爆一波晶片荒，為了因應強勁的需求，各家廠商皆拉高資本支出大動作擴產，不過，近期市場陸續傳出下半年將衰退的雜音，並預期供應鏈供給吃緊狀況可能較先前預期更早舒緩，相關供應鏈恐旺季不旺。

外界擔憂庫存攀高風險

半導體市況熱絡，使全球晶片供應告急已持續了近一年之久，尤其是上游端晶圓代工產能嚴重吃緊，各家產能利用率皆呈現滿載，調漲價格聲浪不間斷，漲價潮一波接一波，包含聯電、世界先進、力積電等大廠過去均已陸續調漲價格，過去台積電僅針對少數製程微幅調漲以及取消價格折讓，二十五日市場更傳出，台積電首度通知ＩＣ設計客戶將擴大晶圓代工費用調漲範圍，全面調漲晶圓代工價格二○％，即日起生效。

不過，日前《日經新聞》就報導，全球各大半導體大廠為滿足龐大的市場需求，解決供應短缺問題，正加快腳步進行增產準備，也讓台積電、英特爾、美光、德州儀器、英飛凌、三星電子、SK海力士、威騰電子和意法半導體等全球九家大型廠商上半年累積持有的存貨合計達六四七億美元，創下歷史新高，當中又以邏輯晶片、車用晶片增加最顯著。

日系外資大和資本今年以來也持續對庫存堆高的風險提出警告，近期則出具報告指出，上游晶片廠和下游代工庫存連續數季攀高，恐讓觸發庫存修正風險，最快二二年初產業景氣將出現調整，衝擊半導體等次產業動能下滑，並統計晶片庫存自去年下半年快速去化後，今年第一季較前一季增加六天到七三天，第二季增加到八十天，已高於歷史平均天數。

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