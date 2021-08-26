謝金河：從全球鋼鐵股大漲中看見台灣

【文／謝金河】

跌跌不休的台股終於在二十三日拉出一記三九九．九的報復性反彈，這一記長紅化解了持續往下探底的壓力，看起來在二十日的一六二四八．○八有可能形成底部支撐，每一次台股回檔，我都會想到張錫的看法，這回他告訴大家台股「三面俱到」：基本面良好，資金面沒有問題，評價面已便宜，本益比在十三倍左右的低檔區，短線雖有震盪，但長線投資買點已到，張錫說：「閉著眼睛買台積電放三年，絕對賺」，他認為台股年線是一個非常強勁的支撐區。

張錫的看法在台股落底的時候，往往有高度的參考價值，去年三月台股受到疫情剛剛爆發撞擊，加權指數狂跌到八五二三，此時全市場悲觀，只有張錫挺身而出，告訴大家這是最好買點，台股會大好好幾年，我在市場尋找知音，終於看到張錫。

不可忽視的「三面俱到」

這回張錫的「三面俱到」，最核心的仍然是基本面，上市櫃公司上半年稅後淨利一．九八兆元，這個數字等於二○一九年全年的總和，也是二○二○年全年二．四六兆元的八成，這絕對是非常強大的基本面，再看台灣的出口，七月達三七九．五億美元，在疫情衝擊下，創了歷年單月新高；再看有領先指標性質的外銷接單，四月是五四九．二億美元，年增四二．六％，五月是五二二．九億美元，年增三四．五％，六月五三七．三億美元，成長三一．一％，七月五五三億美元，年增二一．四％，相對去年下半年較高的基期，台灣的出口仍然保持強勁，這是台股卓越的基本面。

但是台股從八月六日以來，連續出現Ｋ線九黑，反彈一天，再下殺兩天，整個八月台股殺聲震天，令人看得焦慮，七月以前，市場奔馳，很多當沖客賺翻天，八月很多當沖客賠慘，不過在跌勢中也逼出主管當局承諾當沖繼續降稅，消除了市場疑慮，這是二十三日台股出現四○○點報復性反彈的強大關鍵。

接下來，我們來檢視影響台股的另一個心理障礙，是這次中國勵行「共同均富」，這是重新調整財富分配的手段，這回重災區出現在補教股、新經濟、房企及白酒股等，中國在美掛牌的ＡＤＲ，從六月三十日滴滴打車（DIDI）被迫交出App數據以來，在反壟斷法的壓力下，阿里股價從三○九．四跌到一五一．二港元，市值減少三．三四兆港元，跌幅高達五一％，而最大市值的騰訊從七七五．五跌到四一二．二港元，股價慘跌四六．八％，市值消失三．二四兆港元，再加上美團從四六○跌到一九○港元，股價重挫五八．七％，單是這三檔重量級新經濟股股價都是腰斬級水準，單是這三家企業市值就減少一．○五兆港元，其他短視頻的嗶哩嗶哩、中國快手都很慘烈，快手從四一七．八港元殺到六四．五港元，跌幅八四．五％。

災情最慘重的補教股，像新東方從十九．九七五美元跌到一．七美元，市值從三四二四億美元狠狠跌到剩下二九億美元，高途、好未來等股價都剩下零頭，再加上房企的恆大四家公司全面崩跌，白酒股從茅台以下都跌四成以上，這一系列的跌勢，讓市場感到恐懼。

誰踩到中概股地雷？

過去有很長的時間，台灣的機構法人及一股投資人對中國Ａ股、中概科技股都趨之若鶩，這是中國經濟高成長的象徵，台灣很多投信在投資組合的ＥＴＦ，名單中一定有騰訊、阿里、美團，像在美國掛牌的ＭＳＣＩ中國金龍指數，單是七月就下跌二二％，以中國新經濟股為標的的KraneShares中國網路ＥＴＦ，這回從一○四．九四美元重挫到四三． 三九美元，跌幅近六成。

Ａ股及港股，加上在美上市的中概股狂跌，也給台股帶來壓力，例如富邦金前七月ＥＰＳ已達十．一元，國泰金也在七．五三元，這兩家強大的金控公司，今年獲利都會出現歷史罕見新紀錄，但股價表現仍然十分「保守」，這是市場擔心他們會不會踩到「中概股地雷」？這是市場疑慮，也影響台股七、八月的走勢。