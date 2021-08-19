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今年正準備大翻修 M60A3戰車發生煞車故障衝下邊坡事故

富采獲利何以強勢回歸？

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／林麗雪】

ＬＥＤ龍頭廠富采第二季不僅轉虧為盈，每股還大賺逾一元，Ｖ轉幅度跌破土洋法人眼鏡，公司釋出美系客戶訂單加碼流入，下半年到明年營運不看淡。

台股連日大跌摜破季線後跌勢不止，ＬＥＤ龍頭廠富采卻在繳出遠優於市場預估的單季獲利後，連續幾個交易日受到法人買盤逆勢追價，外資並認錯調升目標價及明、後年獲利預估，獲利強勢回歸的富采，營運亦可確立將正式進入成長起飛期。

毛利率及營益率均Ｖ轉

ＬＥＤ族群應是過去一年台股盤面上最不被青睞的產業，特別是經過整合的龍頭廠商富采，雖然基本面轉型趨勢確立，然今年來股價表現始終落後大盤及兩岸同業，直至第二季財報公布，富采獲利大逆轉，才得以一掃陰霾。

富采第二季每股盈餘達一．○三元，不僅較第一季的每股虧損○．三八元大為改善，亦遠優於去年第二季每股虧損的一．四九元，更是富采財務長張博儀口中的「十個季度以來首度轉盈」，營運逆轉的幅度之大，完全跌破市場眼鏡。

事實上，若仔細追蹤富采旗下兩家子公司晶電及隆達第二季的營收數字，對於富采第二季獲利出現高仰角的成長，就不會感到意外，只是多數投資人在台股各類族群呈現大漲的派對當下，選擇性地忽略而已。

自蘋果四月底發布首款搭載Mini LED背光的iPad Pro之後，富采旗下子公司晶電的單月營收即明顯躍進，從四月份的十六．四九億元（ＹＯＹ成長六七％）、五月份的十九．○一億元（ＹＯＹ成長一二八．二九％）到六月份的二○．二九億元（ＹＯＹ成長一四○．一六％），晶電累計第二季營收達六七．八億元，較第一季的四五．六三億元大幅成長近五成，較去年同期也大幅成長一．一六倍，單晶電營收大躍進，就不意外富采第二季得以繳出亮麗的財報，只是法人過度低估磊晶廠晶電逆轉的實力。

客戶訂單高出預期將擴產

掀開財報，果不其然，晶電第二季毛利率由第一季的十二．六％一口氣躍進至二四．四％，大增了十一．八個百分點，營益率更從負五．九％躍進至十．一％，等同於富采第二季的獲利幾乎全數來自晶電，大啖蘋果單的晶電，已是富采未來營運大步走的最大功臣。

而現在還只是Mini LED商機發展的初始而已，蘋果旗下產品甫導入第一款Mini LED背光，晶電毛利率及營益率即明顯改善，下半年隨著產能滿載、良率提升，富采財報公布後的法說會，公司釋出第三季營收持續成長、毛利率約當第二季的表現趨勢下，下半年營運將持續走在向上的軌道上。

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