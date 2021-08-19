搶反彈買什麼 瞄準這些股票勝率超高

【文／方亞申】

台股從近期反彈高點連續下跌九個交易日，直接摜破季線及半年線才反彈，即使半年報超級好，此時須先做好防守準備，基本上本業獲利及毛利率持續上升者，依然是未來反彈首選，包括航運、鋼鐵、車電、半導體晶圓代工等。

美國政府宣布從阿富汗撤軍，同時通過一．二兆美元基礎建設，把火力逐漸集中在印太以及國內經濟。而基礎建設預算通過，也刺激景氣循環股在內的價值股。所以包括鋼鐵、運輸等股價表現都很強。在油價回檔後，國際原物料價格近四個月大多維持箱型整理，未再創新高，如此通膨壓力就不會太大，先前聯準會官員陸續出來說通膨惡化問題，是否收縮資金，就看開會決定了。八月底傑克森全球金融大會美國代表所言內容是一大參考點。不過今年以來美國經濟數據既然已經上來，非常寬鬆的資金環境可能逐步退場，這也是正常的事。

外資、大戶離市還是當沖惹禍

所幸美國十年期公債利率降至一．三％以下，市場還是充斥資金，若是聯準會有收縮資金動作，或許會引來一段回檔，畢竟美股今年表現非常好，四大指數累計漲幅最低的那指都超過十三％，其他三大指數都上漲超過十五％，漲多拉回屬正常，短線只要道瓊及標普守在月線之上就屬強勢。電子股及汽車股都面臨當前晶片短缺，費半指數走勢較弱勢，但是與科技潮流及ＡＩ有關的輝達姿態還是很高，費半指數以三二○○點為強弱關卡。科技股主要指標尖牙五股，谷歌及微軟一直很強，蘋果亦同。

目前美股是屢創新高後拉回的高姿態；歐洲以德、法股今年累計表現不輸美股，法股甚至上漲超過二三％，但是東南亞包括中港、菲律賓、泰國、馬來西亞以及拉丁美洲的巴西股市表現都不好，不是漲幅低於五％就是下跌，大多跌至年線至季線之間，韓股漲幅已縮減至十％以內。現階段資金似乎撤離亞洲、轉進歐美股市。另外油價不宜再跌，否則將暗示經濟回溫出問題。

八月以來美股四大指數中費半最弱，月線以目前而言是收黑（七月底收盤三三五六點），間接也影響到台股（美股表現較佳姿態較高的是零售、銀行、鋼鐵、汽車及相關族群）。外資去年賣超台股五三九四億元，今年至七月底賣超五一八八億元，八月至十八日止賣超五二億元，相較於韓股，外資對台股賣超壓力是降低一些。但是台灣表現卻是每況愈下，在連續九個交易日下跌，且跌破季線及半年線並創六月初以來新低點後，終於在十八日出現留下引線的收紅。累計這波從高點一七六二四點下跌至周三低點一六四一八點，已下跌一二二五點或六．四九％，在下跌已經超過一千點下，本就應該有反彈出現，尤其長下引線出現是較有利反彈，不過前提是先要指數三天之內不再有新低點出現；下降中的五日線站穩，才有利持續彈升向月線反攻。畢竟現階段日周月ＫＤ值全部的交叉向下，需要時間整理。而融資從高點二九九九億元降至二六九三億元，累計減少三○六億元，看來有必要持續減肥。

貨櫃三雄何時築底？

若以五月中旬疫情發生的大盤急殺兩次低點一五一六五點及一五三五二點，與年線乖離做比較，分別是八．八％及九．七％，當初純粹是意外性利空打下兩次低點，所以反彈快速，且同時低點當天都留下長上影線，這次大盤已經跌到與年線乖離只剩六．五％，理論上應該要反彈。而以加權指數從去年底一四七三二點，到今年七月中旬波段高檔一八○三四點，累計上漲三三○二點，以拉回○．三八二以及○．五兩幅度測量滿足位置各為一六七三三點與一六三八三點，前者已被跌破，後者回檔一半所在可視為低檔參考區域，惟最好是留長下引線才利反攻，這點已出現！