謝金河：黑天鵝出動 中國可能是個黑盒子

【文／謝金河】

台股從八月以來持續走低，尤其是從八月五日之後，台股連續下挫，Ｋ線出現連九黑的走勢，這是罕見的弱勢，指數從一七六四三．九七下殺到一六六五七．六三，下跌九八六．三四點，這個弱勢不但跌破七月二十八日的一六八九三．七的低點，且讓大盤在一八○三四．一六的回檔，形成的頭尖頂結構疑慮加深，而市場上，大摩唱衰記憶體，美國擴大基礎建設，照理說鋼鐵股應有發揮空間，但台灣的鋼鐵股顯得弱勢。全球貨櫃航運股呈現創新高走勢，台灣的貨櫃航運股卻出現腰斬的回檔，這都顯示，大漲一年多的台股，背後似乎有不明因素正在醞釀。

下半年不尋常的變數

值得特別留意的是，台灣全體上市櫃公司公布半年報，第二季財報淨利高達九九八五．八八億元，這個數字比首季還要好，而且，上半年淨利一．九八兆，等於是二○一九年全年獲利，這麼耀眼的獲利成績單公布，台股在八月十七日居然大跌一九七．四一，從股價總是領先基本面來看，台股在下半年似乎有一些不尋常的變數正在醞釀中。

如果把全球股市掃瞄一遍，多空顯得相當分歧，最強勢的是印度股市創下五五六八八．五的歷史天價，澳洲雪梨股市也創下七九○二．二的新高，阿根廷、墨西哥、丹麥等歐洲大多數股市都大漲，美國六大指數也在創新高的位置震盪，我用歐洲道瓊五○指數為代表，從二六七一．四四到三六六五．三六，持續創新高；丹麥今年有馬士基、沃旭加持，指數從一三一二漲到一八四一，頻頻寫下歷史新高，比利時、德國、法國也都頻頻走高，亞洲的胡志明、河內表現也很搶眼，而代表市場投資人情緒的ＶＩＸ指數也處在十六、十七左右的低檔區，全球股市有四分之三以上站在歷史高檔區，但是深滬港股市異常弱勢。

這其中最弱勢的是香港國企指數，在七月二日以長黑摜破年線，即提前進入空頭市場，在七月大跌十三．四一％，香港恆生指數也在七月大跌九．九四％；另外具有代表性的滬深三○○指數，在七月也下跌七．九％，相對道瓊指數七月仍上漲一．二五％，Nasdaq也上漲一．一六％，香港成了最弱勢的核心指標，而滬深三○○也是弱勢的源頭，這跟中國這幾個月來持續進行的經濟控管有密切關係。

中國新經濟股慘不忍睹

從去年螞蟻金服上市前一刻喊停、騰訊一連串整頓，到美團，這些為中國開疆闢土的指標企業隨之落馬，騰訊、阿里是中國指標企業，騰訊在今年二月股價一度大漲到七五五．五港元，市值達七．四○八五兆港元，約九五二二．五億美元，這這個市值一度是ＦＢ的一倍，這回跌到四二二港元，市值縮水到四．○三一兆港元，剩下五一八一億美元；阿里股價最高時漲到三○九．四港元，現在跌到一七一港元，在美國的股價也創下一七三．一五美元新低，現在市值剩下四七二二．二九億美元，不但輸給台積電一千億美元，也被Nvidia超車了。騰訊現在市值剩下五一八一億美元，這也是難以想像的事。

中國新經濟龍頭中埋伏，台灣的台積電突然變成兩岸三地最大市值企業，而這次政策直搗的新經濟股都慘不忍睹，例如，今年二月有一四二萬人認購、凍結一．二兆港元的中國快手，股價從上市不久的四一七．八港元慘跌到七○．八港元，股價跌了八三％，居然沒有反彈！嗶哩嗶哩從一○五二跌到五一○港元，不到兩個月股價腰斬，遊戲股網易從二○七．八跌到一二六港元，百度從二五六．六殺到一三六．二港元，京東從四二二．八殺到二三八．二港元，美團從四六○跌到一九○．四港元，五月才上市的京東物流從四八．一五跌到二五．二五港元，這些新經濟股的慘跌令人怵目驚心。

到最近的補教事業股，從新東方（EDU）、有道（DAO）、高途（GOTU）等具代表性的補教股，股價在瞬間暴跌逾九成，而且重挫後仍跌跌不休，這是難以想像的大調整，從這些現象來看，香港資金正不斷外逃，股價愈走愈低，而深滬股市的調整看起來也開始了。