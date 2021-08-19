財報王必勝 半年報大亮點VS.信心脆弱回檔

【文／吳旻蓁】

半年報全數公告，上市櫃合計單季稅後獲利，首突破兆元大關；另外，上半年總獲利則是高達一．九八兆，儘管台股短線出現信心脆弱的回檔，但是超亮麗的成績單絕對會是長線最強勁的支撐，現在正是重新體檢個股實質價值的最好時機。

台股多頭派對即將結束？近一個月來台股渾沌不明，八月過後指數更連續下跌，引起市場一陣恐慌，主要受多個不定因素影響，包括多項產業雜音漸多，先前已有ＴＶ面板報價出現下跌趨勢、ChromeBook銷售熱潮退燒、手機拉貨動能不如預期等，日前又有摩根士丹利出具「DRAM產業寒冬將至」報告，並將美光目標價大砍至七○美元，對記憶體產業示警；另外還有美國聯準會（Fed）討論量化寬鬆（ＱＥ）政策退場、全球多國疫情再度惡化等，不論消息面、政策面的浮動皆對籌碼帶來不利影響。

法人也指出，因第二季以來漲幅較大的族群如航運、電子股等，股價已來到相對高檔，雖目前在評價面、基本面或營運展望仍強勁，但部分市場資金認為利多已反映，且有獲利調節的考量，故使這些績優族群回檔整理的壓力增強，也導致整個盤面上缺乏領軍的主流股。

台股基本面扮演最強支撐

這也可對照今年上市櫃公司半年報，第二季稅後盈餘首度突破兆元大關，達一．○一兆元，年增八○．二五％，整體上半年稅後盈餘高達一．九八兆元，較去年同期大增一一一％，寫下歷年同期新高，且上半年共計有四○家公司每股盈餘締新猷，絕對是打破了以往「五窮六絕」的魔咒，但儘管企業確實繳出了亮眼的財報表現，但股價卻利多不漲，不少更出現獲利了結的賣壓。

在目前大環境多空仍不明朗的時間點，基本面的重要性勢必更加突出，不論是股市名言的「跌時重質」，抑或是股神巴菲特所言的「唯有當潮水退去，才知道誰在裸泳」，其實都是相同概念。當追漲殺跌的豪賭激情退去，此時更是好好攤開各公司上半年財報檢視的時機。

上半年搶走電子股光環的產業，貨櫃航運絕對是最大主角，隨上半年獲利驚喜開出，可見長榮、陽明、萬海均擠進獲利前十之列，另根據證交所統計，上市航運公司稅前淨利年增率達四三○八．八％。法人看好產業景氣及高峰未到，預估今年貨櫃三雄的ＥＰＳ將高達三五元上下，明年也可望維持此水準，以目前股價來算，本益比約四到六倍左右，且估算殖利率也高達八到十二％以上，認為籌碼有效清洗之後，股價應不會一直壓抑。

另統計上市鋼鐵工業稅前淨利同樣大增，年成長三三七六．四五％，龍頭中鋼上半年毛利率、營益率皆大幅成長，ＥＰＳ達一．六元，創下合併報表以來同期新高，且許多重點鋼廠獲利也不斷創高，對此，法人認為鋼市基本面強，惟受盤勢拖累，當前不只中鋼股價與營運績效悖離，多家上市鋼廠也明顯被低估，屆時待盤勢轉好，鋼鐵族群或有一波表現機會。