半年報行情 力挽狂潤 卡位低基期、量放大的優勢股

【文／黃俊超】

台股短線進入整理，成交量能萎縮，然由於七月營收全數公告，上半年財報也即將完全出爐，加上法說會、股東會與除權息旺季，股價隨營運與展望而變動，可留意相對低基期且成交量逐漸放大的績優股。

美國終於通過基礎建設方案，相關個股表現不俗，而雖然新冠肺炎疫情有再度升溫跡象，不過企業營運數據多數亮眼，根據FactSet統計數據預估，S&P 500指數成分企業上季獲利年增率達九成，遠高於原先一般預期的五三％，四大指數持穩輪漲，近日陸續創下歷史新高，中國與香港指數也出現反彈，惟仍屬弱勢格局。

操作回歸基本面

歷經創高、千點修正後，加權指數反彈逾五成再進入修正，重點在於成交量能萎縮，一方面是近期資金輪動迅速，法人態度曖昧不明，多數個股股價表現欠缺連續性，是操作難度提升的主因；二是在人氣指標貨櫃三雄股價腰斬式修正，加上當沖警示新制度將於八月二十七日上路，投機力道已明顯低於第二季。

外資今年前七個月賣超逾五○○○億元，投信於七月賣超一八八億元為近兩年來單月最高金額，也是唯一賣超逾百億元的月份，短線在量能不易放大之下，預期將以一六五○○～一七五○○點之間的箱型整理機會較高，而櫃檯指數雖然相較下較為強勢，不過迅速修正後，也已回到季線附近，同樣屬於高檔震盪格局，然個股股價多出現較大幅度調整。

絢爛與激情過後，總會逐漸歸於平淡日常，操作短線很刺激也很有趣，不過總是藝高人膽大者全拿，平淡也並非無聊，其實是運用複利效應的累積，且還能看清投機與投資之間的差異，成交量能萎縮，代表短期籌碼沉澱，加上台股目前正值財報公告期，搭配承先啟後的七月營收，可做為重新檢視手中持股的依據。

去年第二季是多數國家與企業，受到疫情影響最為嚴重的一季，不過隨著貨幣政策急救有成，搭配財政政策紓困到振興逐漸復甦，今年多數國家的經濟數據大幅成長，同樣也反應在企業的財報上，第二季營收對照去年同期明顯進步，雖仍有匯率、轉投資等因素干擾，然轉虧為盈甚至獲利倍數增加的企業為數頗豐。

不過加權指數自去年低點上漲超過九五○○點、幅度逾一．一倍，多數個股已累積了一定程度的漲幅，而下半年再呈現高成長相對不易，若再看遠一點不確定性亦漸增，因此，縱然業績表現頗佳，不過股價若已反應在前，則也必須留意是否有利多出盡的疑慮，除基本面外，建議搭配技術面與籌碼面一併考量。

航運、塑化、鋼鐵普遍高成長

盤面焦點的貨櫃三雄，長榮率先公告財報，上半年獲利七八一．四億元、ＥＰＳ十五．○三元，萬海第二季獲利年增十倍，上半年ＥＰＳ十五．一九元；承攬業中菲行ＥＰＳ六．八四元、捷迅ＥＰＳ三．六三元，散裝中航ＥＰＳ五．二元、慧洋ＫＹ前七月自結每股稅前四．一六元，近期股價壓力來自籌碼面。

鋼鐵龍頭中鋼第二季ＥＰＳ一．○二元、上半年ＥＰＳ一．六元，是相當亮麗的成績單，在長線有碳中和的緊箍咒，短期則有中國先取消出口退稅，又跟進俄羅斯採取出口加稅之下，加上多國基礎建設的需求，全球鋼鐵供需恐仍有失衡疑慮，越是上游越為有利，不鏽鋼產業則還有鎳與鉻價格推升優勢。