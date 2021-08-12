謝金河：台股做頭反轉？或蓄勢待攻？

【文／謝金河】

這一周，台股走得異常弱勢，加權指數連續四個交易日下挫，成交量也從奔馳的五、六千億縮至三千多億，很多人都覺得台股量能不足，是回檔徵兆。現在台股到一個十分重要的分水嶺上，指數是做頭反轉而下？或是形成有效中段整理，蓄勢再攻？這當中最重要的牽引作用是基本面的力量，包括第三季，或是第四季，甚至明年一整年的景氣波動，都是牽引指數的重要元素。

這一周，台股走得異常弱勢，加權指數連續四個交易日下挫，成交量也從奔馳的五、六千億縮至三千多億，很多人都覺得台股量能不足，是回檔徵兆。現在台股到一個十分重要的分水嶺上，指數是做頭反轉而下？或是形成有效中段整理，蓄勢再攻？這當中最重要的牽引作用是基本面的力量，包括第三季，或是第四季，甚至明年一整年的景氣波動，都是牽引指數的重要元素。

長線重要分水嶺

台股在五月十五日進入三級警戒後，加權指數一度下探一五一五九，但又以很快速度攻到一八○三四，之後航運股腰斬大跌，指數又回挫一六八九三．七，然後再彈升到一七六四三，這個位置是杜金龍技術分析看的「右肩」，也就是一八○三四是頭，一七六四三是右肩，完成右肩後做頭而下。這是長線重要分水嶺，但台股擁有的強大基本面，會僅止為此？

目前台股專家國泰投信的張錫，及谷月涵都看台股會上兩萬點，瑞銀看二一五○○，元大投顧也給了一個二一○○○點的目標，照理說，台股仍有揮灑空間，不至於在一萬七千點形成右肩就掉頭而下，這是第一個命題，完成右肩，做頭而下；另一個是做頭不成反為底，一萬七千點上下形成一個有效的中段整理，等待景氣更明朗，蓄勢再上攻。這兩種都有可能，要看接下來景氣變動、資金流向，及個別產業的基本面。

這當中航運股最重要，其次是鋼鐵，而整個電子族群當然也舉足輕重，我特別把航運股放在前面，最主要原因是航運股牽動大盤的角色愈來愈重要，先前大盤奔馳的時候，市場熱度盡集中於此，三家貨櫃航運股成交量一度占大盤五成，現在貨櫃航運的基本面仍然躍眼，長榮海運上半年淨利七八一．四一億元，ＥＰＳ十五．○三元，第二季毛利率衝到五四．七八％，比台積電最巔峰的五四％還高，這是一個不可思議的數字，長榮上半年大賺一個半股本，第三季更旺，七月營收達四五八．七九億，市場估第三季ＥＰＳ會在十二～十五元之間；陽明七月營收也達二九四．四七億；萬海也創下二○三億新高。三家貨櫃航商七月營收已逼近千億元，而萬海上半年淨利三三六．八七億，ＥＰＳ十五．一九元，陽明尚未公布，但ＥＰＳ也應該在十五元左右。三家貨櫃航商上半年賺一個半股本，下半年ＥＰＳ可能在二○元左右，這是史上難得一見的好成績。

看好的進場 看壞的退場

貨櫃航運的好，全市場都知道，關鍵在第四季的淡季，或是到明年，景氣的強度有多大？大家都認為貨櫃航運是景氣循環股，因此，股票要賣在低本益比，這也造成七月貨櫃航運股的大回檔，其中陽明跌三五．八九％，長榮跌三二．九九％，萬海跌三○．三七％，這次股價經過腰斬級的肅殺，一方面在反映市場對景氣反轉的疑慮，另一方面也反應先前市場當沖力量太過凶猛造成的後座力，現在提前宣洩市場對明年景氣可能下滑的疑慮，股價殺回季線後，這裡會形成一個多空轉折，看好的人進場，看壞的退場。

牽動貨櫃航運股價最大的力量是基本面，也就是說，按照過去經驗，貨櫃航運景氣來去匆匆，大好光景不長，大壞十幾年，一旦高檔套牢，必定血本無歸。這是十幾年來，象徵景氣循環的貨櫃航運股一直以來的宿命，這一次有沒有機會打破歷史魔咒？為什麼貨櫃航運的急跌後在低檔換手，這是很重要的背景。

但市場上大多數不具備看到明年景氣好壞的「鷹眼」，我判斷貨櫃航運股多空會在這裡僵持一陣子，看不清方向的時候，不妨看看國際大航商的股價，馬士基最高是一八七五○丹麥幣，如今一七九一○丹麥幣，回檔沒有很多，赫伯羅特最高到二○八．九歐元，如今是二○七．二歐元，在高檔，日本ONE集團的三家航商都創歷史新高，商船三井從一四八七漲到七○七○日圓，日本郵船從一○九一漲到八一五○日圓，川崎汽船從七一四到四四三○日圓，三家ONE集團成員股價都大漲，而且頻創新高，這個走勢正與台灣形成強烈對比。

再看這次香港股市跌幅很重，但中遠海控配發三○％股票股利，股價跟高檔約有十五％差距，東方海外及海豐國際距高價約一成，跌得比較深的是漲幅最大的南韓現代商船從五一○○○跌到三八八五○韓元，國際大航商走勢仍硬朗，台灣貨櫃三雄單獨走跌機率不高，接下來是當沖客退場後籌碼沉澱。

從貨櫃航運延伸下來的是台灣低本益比股的比價拉力，以貨櫃三雄來說，如果他們今年ＥＰＳ在三五元左右，現在的ＰＥ大約在三～四倍之間，如果股價腰斬後不能挺住，這也意味台股做頭往下機率高，全市場本益比有向下壓縮的壓力。