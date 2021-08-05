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空手道／吞敗後2連勝 文姿云打進準決賽保底銅牌

高價股分割撿便宜的好機會 愛普預計10月面額將變更至5元

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

美股的股票分割、台股的更改面額，皆是為了降低入手門檻、促進交易量，特別是前景佳的公司股價降低後，無疑給了投資人介入的好機會。

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）近年來股價表現強勢，尤其過去一年受惠高效能運算（ＨＰＣ）、資料中心、ＡＩ等領域快速發展，帶動ＧＰＵ需求暴增，加上去年推出的RTX 30系列被大批挖礦玩家採購，公司前景備受期待，推升股價一路走高至八○○美元之上，同步拉抬市值突破四五○○億美元。由於股價持續走揚，為了讓投資人和員工能夠更容易取得公司股權，輝達今年五月也決定將股票「一拆四」，已於七月二十日生效，執行股票分割後，普通股法定股數增至四○億股。

股票分割（Stock Split）是美國股票的一種制度，簡單來說，假設股票要一分為四，即已持有者原有的一股會變成四股、兩股會變成八股，以此類推；而分割後，股價會變成現有的四分之一，假設某個股分割前為八○○美元，分割後則會變成二○○美元；至於公司的獲利能力、經營績效及股東權益均不會受到影響。

高價股分割創造卡位機會

而之所以要進行股票分割，主要目的是要讓股價變低，因高價股若不進行股票分割，恐對其流動性造成影響，間接影響公司的估值和股價的評比，故藉此降低入手門檻，以吸引更多投資人加入。而這更可視為公司看好自身未來發展前景，因為股價金額雖在分割後下跌，但若公司成長動能佳、市場認同度高，反而更能吸引大批投資者進入參與，有了更多買盤的加持，股價自然不會因為分割而被打下來。

現今的科技巨頭幾乎都有分割的紀錄，包括蘋果、特斯拉、亞馬遜、微軟等，只是分割的次數不同，以最具代表的蘋果為例，其去年八月再將股票一分為四之前，已有四次拆分歷史，自第一次分割的一九八七年至今，分割五次的蘋果，從最初的一股已經增為二二四股，也就是說最初持有一直都沒賣的人，如今一股已放大二○○倍。

反觀台股雖無股票拆分的制度，但可透過更改票面面額來達成相同訴求。一直以來，台股都以一股面額十元來計算股數與資本額，為了與國際接軌，一四年後便開放「彈性面額股票制度」，公司可依照需求決定股票發行面額。目前僅少許公司更改票面面額，值得一提的是導線架封裝材料廠長華*與導線架廠長科*。

為了提高成交量，又不影響到原本持有股東的權益，長華*去年將股票面額從十元變更為一元，資本額不變，發行股數增加為原來的十倍，股價則從一九○元降至十九元；而子公司長科*則更早於一九年就更改面額至一元，股價從三一二元，降至三一．二元。

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