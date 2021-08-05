8月行情3個不可不知 內資出奇兵 櫃買大發威

【文／方亞申】

下半年出口旺季，台股低檔有支撐，晶圓代工、封測、IC設計展望佳；傳產則有台塑集團看好後市，航運及鋼鐵有獲利支撐，進入大箱型震盪。在權值股未表態前，八月偏向中小型股表現，尤其半年報公布，交出好成績的就有表現機會。

美國印更多美元，美股反而更吸金，上半年美國共同基金淨流入九千億美元，創史上新高，也超過上半年全球其他地區投資基金的總和。不過因為缺工、缺料影響，美國第二季經濟成長率六．五％，低於預期。儘管這次企業季報公布，獲利超過預期的公司超過八成，但是以尖牙股為首的蘋果、亞馬遜、臉書等，都對未來一季較為保守；谷歌則出現大股東賣股套現。這些都是高總市值公司，後續走勢將影響美股走勢。

聯電產能利用率逾一○○％

再者，美國疾病管制與預防中心（ＣＤＣ）鑑於Delta病毒肆虐，病例激增，日前宣布不論疫苗接種與否，室內、外都必須佩戴口罩的規定，讓美國零售業者傷透腦筋。全球疫情似乎反反覆覆，美國身為新冠疫苗全球最大生產國家，還是存在一定隱憂。

大公司看法保守，但是前十大總市值公司帳上現金超過一．五兆美元；銀行股經過去年低迷，手上也是有龐大現金；加上國際油價維持在七○美元之上，能源股獲利不會太差；另一方面民間存款超過一兆美元，加上近期中國在美掛牌股紛紛大跌，對美股指數影響也不大，所以美國要出現另一次大崩跌並不容易。只是要再強勢上漲似乎要有新誘因出現，否則將是以高檔震盪為主，季線不破前就是各類股輪流表現。

較特殊的是費半指數竟然在重量級權值股台積電ＡＤＲ、英特爾股價未見大漲下，僅由德儀、輝達及超微加上設備股科磊、應材等上漲，指數就創歷史新高。科磊及應材對於設備出貨持正面看法，屬於大公司三星、英特爾及台積電大幅度增加資本支出受惠者，對照台灣就是台積電供應鏈包括漢唐、家登、京鼎、萬潤、迅得等。而輝達及超微主要就是靠台積電先進製程奧援，在ＧＰＵ及ＣＰＵ欲超車英特爾，超微股價近期創新高，也帶動祥碩及健策大漲；祥碩主要供應超微ＰＣ相關應用晶片組。健策主力產品為均熱片，並專攻超微伺服器處理器相關應用，去年營收占比成長逾五成。再者是先進製程落後台積電的三星，竟然說要漲價，似乎顯現半導體真的熱。而只要費半站在三二○○點之上，就屬於相對強勢。

蘋果也提出缺晶片之說，但最主要還是在成熟製程方面的基頻等晶片，換句話也就是二八奈米製程以上的確市場供不應求，影響包括驅動ＩＣ、類比ＩＣ、MOSFET、記憶體控制晶片等。而這方面有龐大產能的聯電公布季報，第二季接單暢旺且產能利用率超過一○○％，加上順利調漲晶圓代工價格，第二季平均毛利率季增四．八個百分點達三一．三％，較去年同期提高八．二個百分點；第二季稅後淨利一一九．四億元，季增十四．五％，與去年同期相較大幅成長七八．八％，每股淨利○．九八元優於預期。相較於台積電的第二季毛利率險守五成，為七季來低點；營益率降至三九．一％，為近六季來首度失守四成，一個較前季成長、一個衰退，凸顯聯電營運在成熟製程加持下，獲利急速拉升。聯電估第三季晶圓出貨將季增一至二％，晶圓平均美元價格增加六％，平均毛利率將提升至三五％，以此推估下半年聯電ＥＰＳ超過二元是必然的。同時該公司也認為至明年都是這種供不應求。以此預估聯電今年ＥＰＳ將超過四元，遠優於去年的二．三五元，外資馬上調升評價至百元之上。不過先前外資也調降聯電目標價至四○元，外資的話參考就好。技術面在五五．八至五九．九元出現歷史天量，站穩六○元有利向今年新高價挺進。

力晶集團頻頻釋出利多訊息

聯電大好，台積電陣營的世界也同樣看好，股價噴出，也刺激到在興櫃市場的力積電。力積電今年有意轉上市，有聯電交出亮麗成績單，力積電看來也不會太低，尤其力晶集團旗下的愛普上半年ＥＰＳ交出十．八九元超好成績、力旺七．二元，兩者股價都呈現多頭走勢。

另一家晶相光以感測晶片為主，汽車電子化最需要配備是前後雷達及感測晶片，ＣＩＳ相關晶片在沉寂一年後，有開始抬頭現象。全球最大ＣＩＳ晶片廠安森半導體（ON.US），公布第二季營收為十六．七億美元，較去年同期成長三七．五％，同時也從去年虧損一四○萬美元轉為淨利潤為一．八四億美元，並對後市看好，股價聞訊大漲創歷史新高。排名第二的就是Sony，股價距離歷史高點一二五四五日圓只有九％空間；而中國的韋爾股份，當初收購OmniVision後，實力大增，在車用及手機ＣＩＳ方面發展都領先中國企業，最近中國股市大跌，該股相對抗跌。也代表ＣＩＳ受到注意。而台灣就是晶相光及原相，尤其是原相去年股價幾乎都沒漲，全年ＥＰＳ上看十四元，目前ＰＥ不到十五倍，上半年ＥＰＳ六．七七元。

而力晶集團的晶相光成功開發出合於前裝市場規格的AEC-Q100封裝，產線已量產出貨，更有望導入一線車廠供應鏈，第二季營收十．八六億元，年增達一○一％，季增也有十七．六％，四月營收為三．三億元、ＥＰＳ○．八六元，超過第一季一半，五、六月營收再走高，五月單月ＥＰＳ一．○八元，加上以公布的四月，合計ＥＰＳ一．九四元，預估單季ＥＰＳ有機會挑戰三元以上，等於上半年每股就有機會賺超過四．五元，七月營收又創今年新高，全年超過十一元並不難，尤其有力積電奧援，股價有近一步調升空間。