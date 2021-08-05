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空手道／吞敗後2連勝 文姿云打進準決賽保底銅牌

航運IC面板拐點到了 買低不追高

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

加權指數高檔震盪，個股股價隨財報數據而調整，貨櫃三雄仍為人氣指標，然近期出現大幅修正後，彈升表現對大盤信心動見觀瞻；而面板、半導體股有業績護體，股價伺機而動。

台灣選手接連在東京奧運傳來亮眼捷報，振奮起遭疫情壓抑多時的民心，從沒人看好到讓世界看見台灣，天知道是累積多少的訓練與多大的決心，然而一切的努力與韌性，機會永遠只留給準備好的人，贏者全拿光鮮亮麗，但金牌只有一面，能夠踏上擂台，就已值得喝采，失敗又如何，將不甘心化為動力吧！

在股市當中也是同樣的啊，每個人都知道投資有賺有賠，貪婪與恐懼是最大的敵人，但是人性並沒有那麼容易就能夠克服，謙虛地面對市場，市場永遠是對的，不斷的學習與修正，擬定最適的戰略與戰術，嚴格遵守操作紀律，提升勝率與報酬率，才有機會讓期望值大於零的每一次投資，發揮出最大的效益。

指數箱型 小優於大

全球股市於七月出現兩極化，美國四大指數月線全數創高，相對強勢還包含德國、澳洲與台灣，雖有震盪仍力守季線。而中國股市表現不佳，四大指數僅剩深圳指數勉強守住年線，跌幅最重的香港國企指數，已成最接近疫情爆發低點的市場。全球指數消長，國際級資金必有挪移，對股市影響恐只是剛開始。

多頭市場緩漲急跌是正常現象，加權指數去年收在一四七三二點，四個月後來到一七七○九點，然九個交易日下跌超過二五○○點，幾乎吃光漲幅，而後再創下一八○三四點的史高，隨後十個交易日下跌超過千點，整體而言雖仍屬相對強勢，不過個股因法人、融資等籌碼面的推波助瀾，股價調整頗為激烈。

計畫趕不上變化，變化也跟不上某人一句話。對於台灣的航運類股來說，在歷經數倍漲幅過後，利多、利空、漲停、跌停交替上演著全民運動的大劇場，檯面上的某人為拜登簽署行政命令，檯面下則是四面八方各大高手的籌碼大亂鬥，運輸類股對於指數直接影響相對事小，但對市場氛圍與信心則至關重大。

指標性的長榮與陽明股價皆腰斬，連帶拖累整體傳產類股表現，不過鋼鐵類股籌碼相對沒那麼凌亂，然短線受制中國政策干擾，仍需等待整理過後再次向上的訊號，盤面資金近期朝向中小型電子股尋找機會，以次族群或個股表現為主，題材與績優股並重，帶動櫃檯指數強於加權指數。

國際股市的震央在中國，而加權指數的波動來自航運類股，因此，若這兩大變數若能夠逐漸消弭，則對於指數多方就會帶來穩定的效果，短期選股概分為兩大方向，一是持續追逐強勢股，尤其具有籌碼優勢如法人連續買進的標的；二是尋找具有低基期優勢的績優股，航運與面板股則更需要留意籌碼面的變化。

貨櫃三雄 人氣滿點

台股近兩年明顯蛻變，縱然外資自去年至今賣超逾一兆元，對個股評價看法也頗為分歧，如聯電可以一個月前看四○元，一個月後目標價破百，聯發科則有上看二○○○元與下探八○○元的天差地別，然而內資力量大爆發，曾經的大牛股、雞蛋水餃股大翻身，資金行情下似乎沒有不可能。

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