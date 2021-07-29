快訊

遭北市府揭露「11天內8度索疫苗」 高嘉瑜反擊這麼說

指考自然三科公布官方解答！完整試題+剖析近5年最難物理

二極體、MOSFET景氣明朗 買小不買大 熱錢湧入櫃買

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

加權指數在站上「萬八」歷史高點後，便受到賣壓調節，走勢一路往下滑落，相較於加權市場，櫃買市場的部分則是相對抗跌，並在站穩二○○點之後，一路往上走揚，繼二十一日創下二二三．三點新高之後，二十六日延續強勢表現，盤中再度刷新歷史高點，創下二○○七年八月以來新高，來到二二四．六六點，「中小型股」成為市場買盤聚焦的核心，躍居市場亮點。

上櫃指數的表現，從法人資金動向可看出一二，根據證交所及櫃買中心公告的統計資訊來看，截至七月二十七日為止，三大法人同步賣超上市公司股票超過千億元以上，但是在上櫃市場的部分則是獲得七八．九億元資金進駐，今年以來共買超二六六億元，其中，外資已連四個月買超櫃買市場，投信則是連三個月買超，默默吃貨意味濃厚。

資金進駐中小型股

由於櫃買市場以中小型股為主，與集中市場相比，櫃買市場的中實戶、散戶比重高，往往被視為是內資動向的重要指標，再加上目前加權指數位於高檔，大型權值股欲漲不易，櫃買市場的公司因股本較小，和大型股相比，籌碼方面輕盈許多，因此成為內資操作的首選。

觀察櫃買市場受資金關注的標的，且近期在盤面上表現活躍的族群，包括半導體矽晶圓的合晶、漢磊，二極體的朋程，ＰＡ砷化鎵的宏捷科、穩懋，封測的欣銓、精材，ＩＣ設計創惟、晶焱、原相，還有MOSFET的尼克森、杰力、大中等產業深獲資金青睞，不難發現，這些產業幾乎都是電子以及業績成長的標的，除此之外，未來的景氣明朗度都相當高。

過去在晶圓代工產能緊迫之下，以及車市復甦的狀態超乎預期，導致車用晶片爆出缺貨潮，供需失衡的情況顯著，近期則是因為新冠肺炎的延燒，馬來西亞祭出封城政策，使當地如英飛凌（Infineon）、安森美（ON Semi）及意法半導體（STMicroelectronics）、東芝（Toshiba）等ＩＤＭ大廠在MOSFET、二極體等功率半導體供貨動量能減少，僅剩原先的三分之二，據了解，在人流降載的情況下，ＩＤＭ廠均已通知客戶交期延長至少二周以上，甚至還有部分大廠暫停回報交期，顯示供給產能相當吃緊。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2154期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

雪梨封城延長一個月 州長鼓勵揪防疫破口

拜登考慮強制要求聯邦員工打疫苗 但不再封城

COVID-19疫情肆虐 越南河內封城

收購有譜？格羅方德撇傳聞 從英特爾野心勃勃看聯電的價值

相關新聞

LED十年轉骨有成 應用面廣 廠商獲利回到十年新高

化合物製程特性驅動多元的利基應用，繼面板之後，LED廠沉寂十年有成，輔以面板廠力拱Mini LED直球對決OLED，不管是面板或LED，產業已邁向長多。

二極體、MOSFET景氣明朗 買小不買大 熱錢湧入櫃買

以中小型股為主的櫃買指數相對加權指數抗跌，矽晶圓、二極體、MOSFET等產業景氣前景佳的業績成長股躍居亮點。

資金往哪走 行情就在哪

加權指數承壓較重，領先跌破季線，櫃檯指數雖然相對抗跌，在中小型股各自表述下，先創2007年9月以來新高，後亦跟隨拉回跌破月線，短期選股與操作能力將決定勝敗，資金往哪裡走，強勢股就會在哪。

謝金河：台股下半年面對的重重挑戰 貨櫃航運股恐壓縮台股續航力

台股從一八○三四．一九慢慢緩步退下，在技術面形成一個小圓頂的形態，乍看這個指數拉回一一○○多點，但是台股內在結構調整激烈，這是標準的「橫看成嶺側成峰」的走勢；也就是說，台股其實是拉回整理的，但卻是在大家不知不覺中。

航太股的宇宙夢 太空探險、太空旅行不再遙遠

過去幾年SpaceX開發出重複使用的火箭大幅降低發射成本，維珍銀河、Blue Origin成功發展太空旅行飛行器，可載人到太空旅行，均大大激勵了人類對太空探索的興趣。

選對股死錢變活錢 看準趨勢火箭股一把抓

挑戰萬八關卡，加權指數震盪加劇，法人多站賣方，而櫃檯指數創高，個股仍具有表現空間，除了留意人氣類股之外，陸續公告的第二季財報，也是個股動能來源。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。