蘋概股門票買了嗎？ 蘋概股就是Q3投資主旋律！

【文／吳旻蓁】

隨著新冠肺炎疫苗覆蓋率提升，全球也開始迎接解封後的消費潮，民眾壓抑已久的消費慾望一觸即發，消費力道不容小覷，經濟活動明顯轉趨熱絡，加強股市向上力道，尤其電子產品進入銷售旺季，更增添科技股的成長動能。觀察近期美國科技龍頭股一個接一個創新高，就連市值龐大的蘋果、微軟也沒有落後，也就是說當美國大步邁向解封、回歸常軌的時候，股市已經領先走在前面表態。

蘋果股價近一個月來漲勢強勁，不僅頻改寫歷史新高，更一度衝高至一五○美元，帶動市值也攀上二．五兆美元，距離去年八月達兩兆美元市值的里程碑僅不到一年時間，成為美國首家市值達二．五兆美元規模的上市科技公司。

蘋果股價強勢創高

不過其實回過頭看，今年初因資金從成長股轉進價值股，多少壓抑了蘋果股價的表現，七月以前其表現明顯落後大盤，呈現區間震盪格局，反觀標普五○○指數一路走高，那斯達克也於六月中下旬創高。而隨著美國進入科技股財報周、新款iPhone即將問世，蘋果股價才又重獲買盤挹注。

據供應鏈透露，蘋果追加新iPhone訂單達九○○○萬支，較去年iPhone 12系列上市初期大增二○％，對此，彭博資訊指出，蘋果近年都把各年度iPhone新機至當年度年底前維持約七五○○萬支的備貨量，而今年上調產量，顯示蘋果推估各國施打疫苗進展順利，可望拉抬新iPhone需求，尤其今年新機是蘋果推出的第二款５Ｇ智慧手機，也是促使用戶升級的關鍵誘因。

凱基投顧預期，雖新款iPhone升級程度有限，但全球近十億iPhone用戶當中，僅約一億用戶升級至５Ｇ手機，故預估iPhone今年出貨量年增率，可望從去年的三％擴大至十四％，達到二．二八億支；TrendForce也看好蘋果將受惠華為釋出的高階手機市占缺口，給予二．二三億支的銷量預期。

市場會如此看好其來有自，根據市調機構Counterpoint Research資料指出，累計到今年四月，iPhone 12系列全球銷量已突破一億支，上市僅七個月就達成，比iPhone 11提早了兩個月，且幾乎與iPhone 6持平，造就蘋果實現了新一個「超級週期」。而機構法人普遍認為這個由５Ｇ所帶來的換機高峰期，可望帶動此波超級週期一路延續至二二年，並可望助攻即將推出的iPhone新機創造出不錯的銷售成績。

可望展開落後補漲行情

除了手機動能展望樂觀之外，其他產品包括iMac、iPad乃至於周邊的AirPods、Apple Watch、AirTag銷售數據皆亮眼，外傳蘋果也將推出九年來最大改款的第六代iPad mini，以及搭載自家Ｍ系列處理器的新款iMac桌機。在蘋果新品蓄勢待發準備搶市之際，本就作為蘋果供應鏈中不可或缺的台廠，第三季起終於有望擺脫「萬物皆漲，唯蘋概股不漲」的窘境，包括半導體廠、ＰＣＢ軟硬板廠、組裝廠等族群，展開落後補漲行情值得期待。 【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2153期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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