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旺季到 遊戲股趁疫竄起 宇峻、橘子、弘煜科新舊遊戲齊力搶市

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

疫情使民眾在家時間拉長，帶動遊戲業者六月營收已見回溫跡象；接下來暑假旺季到，可望進一步挹注遊戲股大啖電玩商機。

電子遊戲，已成為不少現代人的一大休閒娛樂，且是一個橫跨年齡、國家的產業，隨著科技持續進步，電子設備的普及，使遊戲產業近年來一直保持成長趨勢。去年因新冠肺炎疫情大流行，在家時間拉長，同步激發各地區與平台對於遊戲需求的成長，根據全球電競遊戲數據研調分析平台Newzoo最新研究指出，去年疫情拉抬全球遊戲市場規模從原本預估的一六○○億美元，一舉跳升至一七七八億美元，創下新高，較一九年的一四四四億美元大增二三％。

Newzoo預期今年全球遊戲市場仍將有一七五八億美元的高檔水準，且預期至二三年市場規模可望超過二○○○億美元，達二○二六億美元的估值。

台灣手遊營收全球第七

值得注意的是，根據應用程式資料庫App Annie統計，去年疫情推升遊戲平均消費增加，其中，全球手機遊戲收入達五四○億美元，相較一九年成長十八％，進一步在全球擴大領先優勢，手機玩家的支出金額，可以達到電腦遊戲的二．八倍，甚至達到家用主機遊戲的三．一倍，進一步來看，台灣手遊營收超過二四億美元，竟排名全球第七，若比較每位付費玩家所產生的營收，更排名第三，顯見台灣玩家課金力道相當強勁。由此可見，手遊儼然成為遊戲開發商的兵家必爭之地。

今年五月以來，台灣本土疫情大爆發，三級警戒一路延長至七月底，加上暑假旺季到，都有望帶動鈊象、宇峻、智冠、橘子、網龍等遊戲股營運逐步增溫。

宇峻首季受惠於經典單機遊戲《三國群英傳８》銷售加持，以及其他遊戲營運表現穩健帶動，單季稅後淨利年增三八．一％，單季ＥＰＳ一．二四元，優於去年同期○．九元；且六月營收因新遊戲《sin sin 七大罪～魔王崇拜～》赴日發行告捷，單月營收達一．八四億元，月增四八．四％，年增四四．三％，推動上半年累計營收達八．三二億元，為歷年來表現最佳上半年。

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