餐飲磨刀霍霍 準備開第一槍 邁向解封喜迎報復性消費

【文／吳禹潼】

隨著國內確診數日益降低，解封之日感覺就在不遠處，相關餐飲業者包括：瓦城、王品都有望受惠。

五月中旬，國內的新冠肺炎本土疫情大爆發，三級警戒下為避免民眾群聚，政府祭出了多項規定，包括休閒娛樂場所不得營業，全國餐飲業一律只准外帶、不允許內用等種種限制，在將近兩個月疫情未完全和緩的情況下，三級警戒期數度延長，因而重創了娛樂、餐飲、觀光、旅宿產業，相關企業的營收表現面臨大幅衰退危機，業者真的可說是哀鴻遍野。

不過，近來隨著國內確診人數回到二位數字，且有日漸降低的趨勢，中央流行疫情指揮中心日前宣布，雖然三級警戒將進一步延長至七月二十六日，但從七月十三日開始部分行業能夠在落實實聯制、做好出入口管制以及人流管控降載的前提之下進行微解封，餐飲業、健身房及觀光景點皆在官方公告有條件鬆綁對象的名單之上。

疫情期間改變經營模式

雖然因為中央授權各縣市地方政府可視防疫需要因時因地調整，導致不少縣市在再三考量之後，陸續宣布仍禁止內用，讓相關類股無法實際受惠該項利多，但，換個角度來看，隨著警戒的日子進入倒數計時階段，真正能夠解封的時刻應該就在不遠處，市場也預期，屆時「悶過頭」的報復性消費將會傾巢而出，娛樂、餐飲、觀光、旅宿族群都有望逐步迎來復甦行情。

不少知名連鎖餐廳品牌在疫情期間為了消化已經預定好的食材和大量人力，進而打破既有的框架，以不同於過往的經營模式另覓出路，包括：王品就採外帶、外送、電商三箭齊發模式，瓦城則是整合旗下六大品牌於全台實體門市內，大規模增建上百家雲端廚房，提供各式餐點；而乾杯更是領先國內其餘餐飲集團啟動餐飲「訂閱制」，在近兩個月的疫情期間，營收表現與過去相比雖然下滑，但仍有保持在一定的水準之上。

從過往經驗來看，營益率的表現向來是資本市場投資人用來評價餐飲類股的重要指標，簡單來說，連鎖餐飲業者在完全確立店型以及商業模式後，隨著店面數量的擴張，就能透過共享資源的規模經濟，將各項系統建置費用、後勤管理費用、行銷費用等等的投資效益最大化，與此同時，反映本業的營益率就會隨之走揚，連帶挹注獲利表現。

營益率為重要指標

值得留意的是，回想二○二○上半年，國內首次面對新冠肺炎疫情衝擊，雖然當時並未像五月以來有嚴格的禁令管制，但在民眾擔憂情緒升溫的籠罩下，的確也有不少餐飲業者受到影響，不過，瓦城、豆府、王品等當時都維持住一定的營益率水準，由此可以看出其具備健全的體質以及良好的經營能力。又，依照常理判斷，大多數民眾在解封之後第一件想做的事情，比起需要先行規畫的旅遊，更不外乎就是直接前往餐廳用餐，因此，餐飲類股應該會成為第一波受惠解封的族群，且有望迎來龐大的報復性消費商機，要回復到疫情之前的高峰狀況，甚至更勝以往，對上述當前檯面上的連鎖餐飲業者來說應該並非難事。