謝金河：電子、傳產的翹翹板效應

【文／謝金河】

在疫情失控撞擊下，台股不知不覺又來到一萬八千點，這個指數的位置像美國道瓊指數在五月十日台灣疫情失控前後，寫下三五○九一．五六，之後道瓊呈現高檔震盪，台股的一萬八千點可能也是一個重要關卡，在這個要塞之地，可能也要鞏固整頓再看下一個方向，這個時候個股調整可能比指數激烈。

在疫情失控撞擊下，台股不知不覺又來到一萬八千點，這個指數的位置像美國道瓊指數在五月十日台灣疫情失控前後，寫下三五○九一．五六，之後道瓊呈現高檔震盪，台股的一萬八千點可能也是一個重要關卡，在這個要塞之地，可能也要鞏固整頓再看下一個方向，這個時候個股調整可能比指數激烈。

航運景氣會延續多久？

漲多的個股就像貨櫃三雄，已連跌六個交易日，統計到七月十三日為止，長榮從二三三跌到一六五元，共跌了二九．一五％；陽明也從二三四．五元跌到一七六元，也跌了二四．九五％；最早上漲到三五三元的萬海跌到二五八．五元，下跌二六．七％。上市櫃公司才剛公布六月營收，長榮三七七．二億，第二季九九九．一二億，陽明六月二七五．三六億，第二季七三二．七億元，萬海六月一七九．○五億，第二季是四八○．三五億元，貨櫃三雄交出這張營收成單實在不得了，預計單是貨櫃三雄第二季加起來淨利會超過千億，這是非常驚人的數字，不過貨櫃航運的好，全市場都知道，就在拜登政府宣布調查運價的消息出來，貨櫃三雄出現急跌，不是基本面出問題，而是技術面的調整，一直以來，我都提醒大家「老人與狗」的效應，股價不會永遠只漲不跌，小狗跑得比主人快的時候，還是會跑回主人身邊，貨櫃三雄的折返是技術面的調整，例如萬海的年線在六九元左右，陽明在四三元，長榮在五○元，這次回檔跌破月線，由於有強大基本面支撐，股價不會像去年生技股那樣直接殺回年線，應在月線與季線之間得到支撐。

貨櫃航運股的股價會不會再起，最核心的議題是景氣會延續多久？假如景氣高峰落在第三季，那麼這次跌下來，可能只完成右肩反彈就會再下挫，如果景氣可以維持到明年，甚至有人說三至五年，那麼貨櫃航運股可看性就高了，這才是牽動股價最核心的基本議題。

現在很多個股都有明年景氣的困惑，例如，前一陣子，外資頻頻調降晶圓代工與聯發科的評等，小摩先調降台積電目標價到五八八元，這兩天又調降力積電，都認為明年代工價格會下來，Burnstein更說聯電明年業績衰退七八％，把目標價砍到四○元，匯豐則說聯發科的天璣二○○○不如高通，直接把目標價砍到八○○元，這是有人看到明年景氣，但沒有人可以給標準答案。

對景氣一向樂觀的黃崇仁說，力積電到明年的產能全滿，他覺得這些年沒有晶圓廠的ＩＣ設計公司，每一家股價動輒三、五百，甚至上千，毛利率都在四成、五成，但有晶圓廠的半導體業者必須承擔廠大的折舊費用，一旦蓋新廠，股價就會殺很低，這是很不公平的生態，他認為晶圓廠適度反應成本很合理。

美股多頭的六個觀點

從這個現象來看，股價漲到高檔，都有面對景氣是否可以將繼續的疑慮，對美股的看法，最近經常出現極端空頭言論，ＧＭＯ創辦人葛拉漢預言美股五月就會出現史詩級的跌勢，最慘六月，但六月底前美股沒有崩盤。知名暢銷書作者Harry Dent也發出美股五月的警訊，現在他改口三個月後一定會發生，大多數股票將下跌八○％，「這會是我們一生中最大的一次崩盤」，類似這樣的崩潰說，可以排出上百個專家，但美股仍在高檔。

也有人看法相反，《Market Watch》專欄作家Michael Brush認為美股多頭還可以持續三～五年，他認為有幾個理由，一是潛在需求大，二是被低估的獲利狂潮襲來，三是Fed的寬鬆立場，四是通膨因素的催生，五是估值的改變，六是市場情緒並不極端，他認為市場看空的比看多的多很多，股市崩潰機率不大，美股仍會有三到五年好景。

這是相對樂觀的看法，這又可以以美國前五大市值企業來作例子，像Apple又漲到一四七．四六美元高價，市值跑到二．四三兆美元，微軟也創下二八二．八五美元高價，市值推進到二．一一六兆美元，美國同時存在有兩家市值超過二兆美元的怪獸企業，現在Amazon、Google都在一．七五兆美元以上，ＦＢ也站上一兆美元大關，甚至連Nvidia也跑到五○○○億美元以上，大家如果想到Nvidia一六年的起漲點是三四美元，一定會覺得不可思議，過去的投資我們都深信股價漲多會回檔，現在很多個股連續上漲五年、十年，沒有看見過出現大回檔，ＩＣ設計的Nvidia、AMD都是代表性的特例。【全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2152期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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